Faconauto plantea ayudas de 4.000 euros para achatarrar vehículos de más de diez años con un coste de 1.100 millones

La patronal de concesionarios oficiales Faconauto ha propuesto dos planes de ayudas para la renovación de vehículos, que no se circunscribiría sólo a la compra de electrificados, uno de ellos con una dotación de 1.100 millones para dar ayudas de hasta 4.000 euros para achatarrar vehículos de más de 10 años de antigüedad.Faconauto, que ha presentado este miércoles las propuestas que quiere trabajar con el Gobierno que se forme tras las elecciones generales del próximo 23 de julio, ha explicado que el objetivo de ese plan de ayudas sería alrededor de 400.000 vehículos.Ha afirmado que en España la renovación del parque para retirar los vehículos más antiguos y contaminantes no puede basarse sólo en la electrificación, pues en 2022 sólo el 9,8% de los vehículos vendidos eran electrificados.Por eso, hay que contar con los vehículos de combustión, cuyos motores en las versiones de hoy en día son muy eficientes.La patronal de concesionarios propone un doble plan para renovar el parque automovilístico español, uno de los más envejecidos de Europa.Por un lado, un plan de renovación del parque automovilístico, cuya gestión esté centralizada y no repartida por comunidades autónomas, con descuento en la factura de compra del coche, vigencia para el periodo 2024-2027 y que esté dotado con 1.100 millones a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).El plan establecería ayudas de hasta 4.000 euros para achatarrar vehículos de más diez años, cantidad que el sector podría apoyar añadiendo una cuantía como se ha hecho en programas anteriores.Según Faconauto, esta medida podría permitir achatarrar alrededor de 400.000 vehículos, lo que supondría un ahorro de 290.000 toneladas al año de emisiones de CO2.

Ayudas para cambiar de coche

De manera paralela, la patronal de concesionarios propone un plan de "renovación social" para 2024 dirigido a rentas bajas, por debajo de 25.000 euros.Estos compradores tendrían una ayuda de hasta 1.500 euros para comprar un coche de hasta 6 ó 7 años y a cambio achatarrar un vehículo de más de 14 años.Según Faconauto, con este plan se podrían quitar de la circulación cerca de 130.000 vehículos viejos y se daría una opción a conductores con menos recursos afectados por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades, a las que tienen prohibida la entrada los coches que, por su antigüedad, no cuentan con etiqueta ambiental.La recientemente elegida presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha dicho que "descarbonizar es también renovar el parque automovilístico" y ha animado a poner en marcha, "sin complejos", un Plan PIVE (plan anterior de renovación de vehículos por el que se recibían ayudas sin que necesariamente hubiera que cambiarlo por un vehículo electrificado, como sí ocurre en el actual Moves).Ha recordado el éxito que tuvo ese plan y ha dicho que están seguros de que "se podría reeditar con el mismo impacto positivo".

600 millones al año para el Moves

Faconauto también pide mejoras en el Plan Moves y que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la adquisición, se amplíe el límite de la ayuda hasta 65.000 euros y que se asegure su continuidad, dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales, ampliable a toda la legislatura.Faconauto ha pedido que tenga continuidad presupuestaria el actual plan de transformación de flotas de vehículos pesados y que se ponga en marcha en paralelo otro plan de renovación del parque de vehículo industrial, que estaría dotado con 400 millones de euros.También ha propuesto la exención del IRPF de las ayudas públicas que se conceden para la compra de vehículos, y avanzar hacia la deducción total del IVA pagado en la compra de vehículos electrificados o establecer al menos un porcentaje lo más amplio posible.Asimismo, reclama una deducción del impuesto de sociedades del 10 % sobre las inversiones realizadas para la compra de vehículos industriales y comerciales.Faconauto ha propuesto crear un Grupo para la Coordinación y el Impulso del Vehículo Eléctrico en España, con carácter técnico y que dependa directamente de la Presidencia del Gobierno, en el que estarían representados los ministerios con competencias en energía, hacienda y comercio, y las patronales de la automoción, de las energéticas y de otras concernidas.