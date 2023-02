Garamendi: “Aunque se diga lo contrario, los empresarios somos los primeros que hacemos que el Estado de Bienestar funcione”

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha tenido turno de réplica este martes en el mismo lugar en el que sólo dos días antes Pedro Sánchez le acusaba de darse “un festín” mientras “se piden sacrificios a los de abajo”. El represente de los empresarios ha sido tajante: “Aunque se diga lo contrario, los empresarios somos los primeros que hacemos que el Estado de Bienestar funcione, estamos siendo injustamente tratados”. La afirmación ha levantado el aplauso en el Foro del Grupo Joly, editor de este periódico, patrocinado por Unicaja Banco celebrado en el hotel NH, repleto de autoridades políticas y empresarios.

El máximo representante de los empresarios españoles ha defendido su visión de Estado y la lealtad institucional que están ejerciendo. “Creemos en nuestro país, tenemos sentido de estado y siempre vamos a manejar la lealtad institucional, a mí no me van a encontrar nunca insultando a nadie”, ha afirmado Garamendi. Así, ha defendido su labor en pandemia –y antes de ella– llegando a acuerdos “tripartitos con los sindicatos y el Gobierno, porque creemos que es bueno”. En este sentido, ha criticado que cuando acuerdan “te llamen héroes y cuando no seas un villano”.

También ha atizado las cuentas estatales, señalando que el déficit estimado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es del 4,6%, cuando la previsión de crecimiento es del 2,1%; aunque Europa la sitúa en el 1,4%. “Lo que en lo público se llama déficit, en una empresa se llamaría quiebra o concurso de acreedores”.

Asimismo, Garamendi ha defendido que es necesario un impulso en la industria, “en las comunidades con más de un 20% de peso de la industria el paro es menor del 10%”, poniendo la mira sobre las nuevas tecnologías y la necesidad de adaptar la formación, mirando hacia la Formación Dual.

Además, ha recordado que, desde el punto de vista de los impuestos, “necesitamos menos tipos y más bases imponibles. Cuando se dice que en España se paga poco lo que no se dice es que la economía sumergida en Europa es del 15% y de España el 24%. A menos impuestos más economía arriba en la calle y al final se recauda más”.