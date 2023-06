Garamendi aclara que hay cosas que “se pueden retocar” de la reforma laboral vigente

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aclarado este martes que los acuerdos que la patronal ha firmado con los sindicatos en el diálogo social son a largo plazo, pero que hay temas dentro del mercado laboral "que se pueden cambiar o retocar" o que un Gobierno "puede hacer cambiar".

"Los acuerdos son a largo plazo. Eso no significa que haya puntos, como ha dicho el señor Feijóo, que se pudieran retocar. Eso es lo que yo he dicho. Yo defiendo los acuerdos (...), que lógicamente son los que marcan y tienen que marcar el futuro, pero evidentemente, como todo en la vida, podrá cambiarse o no cambiarse", ha explicado.

En declaraciones a la prensa durante su asistencia a la V Cumbre de Internacionalización en la Cámara de España y a otro acto organizado por AmChamSpain y Europa Press, Garamendi ha defendido que, de hecho, "habrá cosas que habrá que cambiar", como el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, referido al despido colectivo, "que el Gobierno ha cambiado sin consultar" y que la CEOE pedirá modificar.

Otro tema a abordar, ha dicho, podría ser el de dar entrada a las empresas de trabajo temporal (ETT) en los fijos-discontinuos. "Hay muchos temas que se pueden hablar y que están abiertos (...) Hemos llegado a un acuerdo, que ese acuerdo lógicamente está para cumplirse, pero que evidentemente si se abren espacios después, hablaremos", ha precisado.

El dirigente empresarial ha recordado que, pese al acuerdo de reforma laboral que alcanzaron los agentes sociales con el actual Ejecutivo, también los sindicatos están pidiendo cosas y planteando modificaciones en el ámbito laboral.

Garamendi ha recordado que la CEOE no forma parte del proceso electoral y que hablará con el Gobierno que toque sobre las iniciativas que quiera sacar adelante.