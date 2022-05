Ghenova marca un nuevo récord de ventas de 29 millones tras superar la pandemia

La pandemia interrumpió el crecimiento que año a año había desarrollado la ingeniería sevillana Ghenova, si bien en el ejercicio 2020 se quedó cerca de la marca fijada en 2019. Superada la peor fase del coronavirus, 2021 ha sido para la compañía un año no sólo de “clara recuperación”, como reconoce su CEO, Francisco Cuervas, sino que ha permitido volver a fijar un récord en su cifra de negocio, que supera los 29 millones de euros.

“Todavía no tenemos la cifra consolidada del grupo, pero el agregado de las ventas todas nuestras sociedades es de 29,7 millones de euros”, explica Cuervas que señala que cuando se consoliden los resultados y se descuenten las operaciones intragrupo, esa cifra se aminorá algo, aunque se quedará por encima de los 29 millones. El Ebitda agregado será del 8% –unos 2,38 millones de euros–, que se estima que se elevará algo también, cuando estén consolidadas las cifras de todo el grupo, ya que la cifra de ventas no se alterará.

Con esos resultados, Ghenova retorna a las cifras máximas que venía acumulando en los últimos años y con previsión de mantener su senda de expansión del negocio en 2022. “El objetivo de facturación de este año es llegar a los 39,4 millones, con un Ebitda del 12% más elevado”, admite el también copropietario de Ghenova, que conserva su estructura de capital en la que son también socios Carlos Alejo y Raúl Arévalo.

Ciertamente, la cartera de contratación a uno de enero de 2022 era de 35 millones de euros, lo que supone casi el objetivo completo de ventas del año, aunque algunos de los proyectos contratados son plurianuales.

Ghenova sigue creciendo en todos sus negocios y ha avanzado en la ordenación societaria para agrupar sus tres verticales de negocio: ingeniería naval, tanto civil como de Defensa, energía y desarrollo digital. “Son tres negocios muy bien posicionados en el que hay muchas oportunidades actualmente y que están interconectados entre sí, por lo que creemos que Ghenova ha dado los pasos correctos para consolidar nuestros avances y seguir creciendo”.

Precisamente, uno de los hitos del ejercicio 2021 se dio en la vertical de negocio digital, al comprar el 100% de la participada Soologic y agrupar en torno a ella toda la actividad digital, negocio en el que en 2020 también se sumó la compra de Perama.

En la pandemia los socios de Ghenova vieron que, además de proteger el negocio base de la ingeniería naval, se iban a abrir grandes oportunidades en energía renovable y en desarrollo digital, por lo que desde 2020 la empresa ya se enfocó a dar pasos para posicionarse en esos negocios.

En 2021 esa apuesta ha comenzado a dar resultados. La empresa ha abierto sede en Granada para potenciar el negocio de inteligencia artificial (IA). “Nosotros ya habíamos dado pasos correctos, como la compra de Perama, para tener una posición sólida en mantenimiento predictivo o el control del ciclo de vida de los activos”, relata Cuervas, que señala que ir a Granada lo motiva la apuesta por la excelencia en IA que se está haciendo en su Universidad.

Algo similar ha ocurrido con el negocio de la energía, donde Ghenova ha hecho una fuerte apuesta por el hidrógeno. La compañía ofrece ahora un porfolio de servicios para todo tipo de plantas, sean térmicas o renovable o para combinar con almacenamiento. “Estamos preparados para dar soluciones en todo tipo de plantas desde la fase conceptual a cualquier cliente y, mediante ingeniería de integración, también implementar hidrógeno verde junto a la generación con fuentes renovables”, explica Cuervas, que no oculta que ven en el vertical de energía grandes oportunidades porque la “descarbonización es un hecho, gracias a la apuesta brutal de la CE”.

El auge de esas dos verticales está llevando a plantearse a Ghenova la incorporación de capital, aunque no está aún definida la fórmula, porque sus socios creen que hay oportunidades para el crecimiento inorgánico, comprando empresas estratégicas que unidas al grupo multiplicarían su valor actual.

Por verticales

En ingeniería naval, en la rama civil, para actividad comercial, en 2021 ha habido una reactivación del sector. Ha crecido la actividad en cruceros, aunque todavía no alcanza los niveles previos a la prepandemia. “Tenemos pedidos de todos los clientes anteriores al Covid y comienza a ver actividad a en el sector de ferry y de transporte, no sólo en España sino también fuera”. En esa reactivación se enmarca la apertura en EEUU de una delegación de Ghenova, en Filadelfia, porque una de las palancas para implantarse en el mercado norteamericano es el sector naval, donde ven muchas oportunidades por delante.

Éstas incluyen también a la actividad en eólica marina, tanto para el desarrollo de los propios molinos, flota para operación y mantenimiento. “El mundo ha vuelto la mirada a los océanos como fuente de energía renovables, de recursos mineros y, por supuesto, de gas y petróleo, que seguirán siendo un vector importante y más con la escalda de precios”, precisa Cuervas que espera también un crecimiento del transporte por barco de esas fuentes energéticas, como por ejemplo el gas.

La ingenería naval de Defensa, en el que Ghenova es referente, también ha tenido en 2021 un desempeño muy positivo. “La ingeniería naval de Defensa vive un momento, desde el punto de vista industrial, muy importante”. Ghenova sigue siendo teniendo en Navantia un cliente estratégico con su participación en el proyecto de las nuevas fragatas F110 y en el proyecto del nuevo BAM IS.

También en el extranjero el negocio se ha comportado bien, singularmente en Colombia, donde la empresa está bien posicionada como cliente de su Armada, al igual que en Brasil. Esperan nuevos avances en el mercado australiano. De hecho, Cuervas acaba de asistir a la feria Indopacific. Pese a no ganar el contrato de las fragatas, en Australia, Navantia sigue teniendo un rol que jugar para dar servicio en el ciclo de vida del producto que ya vendió en su día, una tarea en la que Ghenova. Arabia Saudita, con la participación en hub marítimo hispano saudí, es otra de las apuestas internacionales.

Respecto a la vertical de negocio digital, además la adquisición del 100% de Soologic, en 2021 hubo un volumen muy grande en relación a los proyectos de Defensa, pero el CEO de Ghenova señala que se abren oportunidades para todos los sectores, algunos de especial relevancia en Andalucía, como el agroalimentario o el turístico. “Estamos haciendo esfuerzos para ganar músculo y talento”, señala Cuervas que recuerda que la alta competencia que existe para demandar estos perfiles obliga a dar no sólo buenas condiciones salariales y de flexibilidad, sino también ofrecer proyectos que sean atractivos para esa fuerza laboral. “Nuestra posición en simulación, con gemelos digitales, realidad virtual o realidad aumentada, nos ayuda a ello”.

En este negocio, se plantean más aperturas además de la citada de Granada. Ya barajan hacerlo en Málaga, que es el epicentro de este negocio en Andalucía, o en Córdoba, ante la oportunidad que genera el centro logístico del ejército de Tierra.

En el negocio de energía, además de la apuesta por el hidrógeno, es un claro ejemplo que las tres ramas de negocio están bien interconectadas, y cita como ejemplo las oportunidades que se abren en los puertos con las nuevas soluciones energéticas, incluyendo el propio hidrógeno la electrificación de los buques para que no emitan mientras estén atracado (OPS).

En esa vertical, la participada Enerocean, ha adquirido protagonismo con la entrada de Eni en el capital, que aunque ha supuesto diluir algo la de Ghenova, en la ingenería sevillana esperan que sea un trampolín de oportunidades para la eólica marina.

Mantienen con vigor la línea de waste to energy (generación por valorización de residuos), aunque no en España, donde no hay tanta demanda, sino en mercados extranjeroa, con gestión de más de 25 plantas en el mundo.