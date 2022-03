El Gobierno accede por fin a sentarse con los transportistas convocantes de la huelga

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reunirá finalmente esta tarde, a las 17:00, con los pequeños transportistas que llevan ya casi dos semanas parados, y que este viernes están concentrados ante las puertas de ese Ministerio reclamando ser atendidos por ella en persona.La Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera, que agrupa a estos transportistas había decidido no desconvocar el paro indefinido que está poniendo contra las cuerdas a la cadena de suministro a nivel nacional hasta que la ministra no los recibiera.La concesión de la ministra, anunciada por el Ministerio, llega después de que anoche las grandes patronales del sector, agrupadas en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), alcanzaran un acuerdo con el Gobierno para rebajar el precio de los combustibles para los profesionales, entre otras medidas.Esta tarde Raquel Sánchez "explicará" a los representantes de la Plataforma el contenido de un acuerdo "histórico", que "espero que sean capaces de valorar", pero no ha aclarado si en esa explicación cabe la modificación de algunos de los puntos ya cerrados en la negociación que ha concluido esta madrugada con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).Al tiempo, ha denunciado en declaraciones a TVE que ha habido "momentos de crispación articulada para generar un ambiente tenso", con "episodios de violencia, de amenazas, de coacción y de insultos".A su juicio, ya no hay motivos para mantener los paros, por lo que es preciso retomar la normalidad y garantizar a la sociedad y al tejido productivo que la actividad se va a recuperar.La ministra ha defendido que el Gobierno se ha sentado a negociar con el CNTC porque es el órgano "legítimo" de representación del sector. "A partir de ahí siempre dije que era sensible a las reivindicaciones de todos los transportistas".