Invertir y mejorar tu bienestar emocional:te contamos cómo

Hace 25 o 30 años a los niños no se les educaba en emociones o en inteligencia emocional. Hoy, es una realidad que en las aulas esta materia ha cobrado especial relevancia. Se les habla a los niños desde pequeños de la importancia de expresar los sentimientos, de hablar, de contar las cosas. Afortunadamente hablar hoy de bienestar emocional ya no es un tabú y, especialmente, a raíz de la pandemia del Covid (con la que surgió el término de fatiga pandémica) la salud mental está en el punto de mira más que nunca.

Por ello, en un contexto en que el sistema sanitario público parece estar saturado y existen largas listas de espera para acceder a una especialidad médica, la opción de contar con un seguro privado de salud que complete esa asistencia se antoja como la alternativa más sensata. Y si ese seguro cubre además nuestra salud mental, ganamos en tranquilidad.

Sobre estos conceptos versó el encuentro-coloquio organizado este miércoles 21 de diciembre en Sevilla por BBVA, bajo el título Salud y Bienestar Emocional, en el punto de mira, que sirvió para poner el foco en la necesidad de invertir en salud mental y analizar el papel que, en su favor, están desarrollando las nuevas tecnologías. Moderado por Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, el debate contó con la participación de dos expertos: Francisco Rey Blázquez, director comercial y Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros; y Silvia Álava Sordo, doctora en psicología clínica, profesora de Universidad y autora de libros como Por qué no soy feliz. El encuentro fue grabado en directo y puede visualizarse al completo en este enlace.

“Nuestro socio Sanitas realizó un estudio según el cual el 8,3% de los españoles opinaba que su salud mental era mala”, expuso Francisco Rey (BBVA).

Magda Trillo introducía la reflexión con la premisa de que “hemos asumido que no podemos ser felices todo el tiempo, pero sí podemos aprender a disfrutar y valorar esos pequeños momentos de felicidad” y lanzaba a los invitados la pregunta sobre hasta qué punto “nos ha cambiado los esquemas la pandemia de Covid”. En opinión de Silvia Álava, el Covid lo que ha hecho en estos dos años “ha sido agravar el problema que ya teníamos de salud mental. En 2019 la OMS ya nos alertaba que el 25% de la población tenía un problema de salud mental. Entonces llegó el Covid y fuimos mas conscientes de nuestra fragilidad y empezamos a hablar de ello. Es cuando la situación se abre y lo hemos puesto sobre la mesa”.

Francisco Rey coincidió con esta afirmación. “Al final ya estaba ahí latente este problema. Y otros factores luego han sido otros aceleradores, como la guerra en Ucrania, el desempleo en los jóvenes, y ahora, el incremento del IPC, son factores que impactan en nuestra salud emocional”, señaló, aludiendo al estudio El estado de la salud mental en España realizado recientemente por Sanitas, “según el cual, el 8,3% de los españoles opinaba que su salud mental era mala y un 40% opinaba que podría mejorar. En definitiva esto supone que hablamos de la mitad de la población”, argumentó Rey.

“En BBVA contamos con 140 expertos sanitarios, que realizan programas de salud encaminados a la prevención”, afirma Francisco Rey.

A este respecto, Silvia habló de un primer paso para poder gestionar el problema: que es necesario parar y reflexionar para ser conscientes del problema, algo que, con las prisas diarias, no solemos practicar. “Es muy importante invertir tiempo en nosotros mismos. Vamos siempre en automático, corriendo, resolviendo, de un sitio para otro... Nos decimos: ‘no estoy bien pero tiro para adelante’. Pues no. Hay que pararse, perder el miedo a mirar hacia dentro y ver lo que estamos sintiendo. Las emociones desagradables no se van a ir, se van a incrementar si no les hacemos caso. Y si seguimos igual, podemos incluso enfermar. Todos podemos aprender a leer esa información que nos dan las emociones. Para ello, tenemos que parar y reflexionar, dejar de ir en automático y vivir el presente. Esto esta en el origen de muchos de los trastorno de la ansiedad”, apuntó la especialista.

En este preocupante contexto actual, Francisco confirmó que, desde el sector de la banca, están percibiendo un repunte en la contratación de seguros de salud. “Precisamente, el ramo de los seguros de salud es la que más ha crecido en contrataciones en el ámbito nacional, no sólo en el año 2020, también en 2021”. “Según los datos de noviembre”, explicó Francisco, “ el crecimiento del ramo de salud está siendo del 7,3%. Y en concreto en BBVA, ¡estamos creciendo al ritmo de un 18% a finales de noviembre!. Esto demuestra que hay una demanda y una necesidad por parte de los clientes y que nuestro producto ha ido un paso por delante de la competencia en el ámbito del bienestar emocional. Ya en 2020 lanzamos programas de salud que incluían una parte específica y completa de salud mental”, aseguró.

El directivo hizo hincapié en que este tipo de productos no tienen un target concreto de público, sino que “van dirigidos a toda la población, a todas las edades. Abarcamos también a a las personas de más de 75 años para que puedan contratar un seguro de salud. De hecho, tenemos un producto específico para ellos porque veíamos esa necesidad en este segmento de población. Nuestros seguros tienen, por ello, una parte muy importante de salud mental”, aclaró.

Nuevas tecnologías en los seguros de salud

Pero ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos de que algo no va bien? Según la psicóloga, no hay que esperar a cumplir con todos los criterios de diagnóstico de la salud mental. “En el momento en que yo empiezo a ver que hay cosas que no sé como gestionar y se me escapan de las manos, ya puedo pedir ayuda”, explicó Silvia, para quien, “por desgracia el sistema nacional de salud no puede dar respuesta a todas las necesidades, porque no hay un número suficiente de psicólogos clínicos que puedan atender las necesidades de la población”.

En este punto del debate, Francisco quiso destacar el papel de las nuevas tecnologías, que facilitan aplicaciones y herramientas digitales para mejorar el bienestar emocional, siempre con profesionales médicos detrás. “Como dice Silvia, es muy importante saber cómo nos sentimos. Y eso es lo que estamos haciendo desde los Seguros BBVA”, afirmó Francisco. “Junto a nuestro socio estratégico Sanitas, apostamos por ofrecer productos personalizados y utilizar nuestras capacidades digitales conjuntas para ayudar a las personas a asumir hábitos de vida saludables. Sacando de esta forma el mejor provecho de la combinación que la tecnología y las personas aportan”, remarcó.

Para ello, recordó el directivo, BBVA cuenta desde octubre con una herramienta digital muy valiosa, como es Cuida tu mente, que sirve para medir nuestra salud emocional. “Es muy sencillo, se realiza una evaluación psicológica online con un test de 5 o 6 preguntas, que sirve de punto de partida para cuidar y prevenir la salud emocional de los asegurados”, explica el directivo. “Los profesionales pueden conocer nuestras circunstancias gracias al registro de las emociones, la actividad física o el control del sueño”, datos que el asegurado introduce en la app y que permite un tratamiento personalizado.

Para Rey, la principal fortaleza de este servicio es “que ofrece la combinación del mundo digital y el presencial; combinando los contenidos digitales con la posibilidad de tratamiento asistencial en persona o en remoto». Silvia aplaudió esta iniciativa de BBVA:“¡Los psicólogos somos muy pesados con que hay que anotar o apuntar las cosas!”, bromeó. “A muchas personas así se le hace más cómodo. Esto nos ayuda mucho en la terapia a tener información, todos esos datos nos van a venir muy bien y son de ayuda. Por eso creo que esta herramienta ya es un primer paso, no te va a diagnosticar pero te va a dar pistas, sobre si tengo que pedir ayuda o sólo tengo que realizar determinados ejercicios”, señaló la psicóloga.

Al hilo de esta nueva app, ambos expertos hicieron hincapié en el especial valor de la prevención a la hora de gestionar de salud mental y lo positivo de utilizar la tecnologías como ésta. “La prevención está en el origen de nuestros seguros y desde luego, tanto la Inteligencia Artificial como las nuevas tecnologías están contribuyendo a dar un paso más”, expuso Francisco. “En BBVA contamos con 140 expertos sanitarios a disposición de nuestros usuarios para programas de salud encaminados a prevenir, y estamos detectando que están teniendo especial éxito en los ámbitos de la nutrición, los entrenadores personales y, sobre todo, en el bienestar emocional”, añadió.

La nueva ‘app’ ‘Cuida tu mente’, que BBVA lanzó en octubre, permite medir con un test el bienestar emocional del asegurado y sirve para prevenir

Para evitar imprevistos y proporcionar tranquilidad a los asegurados, Rey recordó que BBVA cuenta con el plan Estar seguros, “que permite agrupar los seguros contratados y unificarlos mensualmente para que el cliente sepa cuál va a ser el importe mensual y así evitar imprevistos e intranquilidad”, porque, tal como remarcó Silvia, “para tener buena salud mental y bienestar emocional, al final todos necesitamos estabilidad económica”.

A modo de cierre, Francisco quiso lanzar un mensaje a las puertas de Navidad: “La inversión en seguros de salud tiene un impacto muy positivo en la vida de las personas. ¿Qué mejor inversión podemos hacer que hacerlo en la salud?. Sin salud no hay nada y sin bienestar emocional la salud no está completa”, concluyó.