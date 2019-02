Navantia y Arabia Saudí presentan su sociedad conjunta para desarrollar las corbetas

Navantia y la empresa estatal saudí SAMI (Saudi Arabian Military Industries) han firmado este lunes un acuerdo para crear una empresa conjunta que se encargará de desarrollar los sistemas de combate de las corbetas que está fabricando el astillero español.

La nueva sociedad se denominará Sanni, acrónimo en inglés de las siglas Industrias Navales SAMI-Navantia, y ha sido presentada durante la feria de defensa IDEX que se está celebrando en Abu Dabi. SAMI será el titular del 51% del capital mientras que Navantia poseerá el 49% restante.

La compañía se encargará de integrar y adaptar los sistemas de gestión de combate de Navantia para las corbetas, según indicó Antonio Barberán, jefe ejecutivo de la alianza, en declaraciones a Reuters. La sociedad conjunta ya se recogía en el acuerdo suscrito el pasado mes de julio con Arabia Saudí para la construcción de las cinco corbetas.

#SaudiPavilionIDEX | The induction conference of "SANNI" company as the first national project between #SAMI and Navantia in the naval military industries. #IDEX2019 pic.twitter.com/u3zUJC36xW