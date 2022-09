El OEA rebaja otras dos décimas el crecimiento de la economía andaluza en 2022, hasta el 3,8%

La economía de Andalucía sigue creciendo pese a las muchas incertidumbres que amenanzan la recuperación, las mismas que tensionan la coyuntura nacional e internacional, pero al mismo tiempo el incremento continúa desacelerándose. Así, lo ratifica el panel de expertos del Observatorio Económico de Andalucía (OEA), que este lunes ha presentado su informe Economía Andaluza Segundo Trimestre de 2022.

Si en mayo, al presentar el informe del primer trimestre, los principales economistas andaluces recortaron en punto y medio su previsión de crecimiento para el presente ejercicio, ahora revisa esa estimación en un par de décimas y la deja en el 3,8% para el conjunto del año, según confirmó el presidente del OEA, Francisco Ferraro. Para el año 2023 lo concreta en el 2,0% del PIB.

Ferraro explicó que para lo que resta de año, el crecimiento de la economía andaluza sentirá la notable reducción del efecto turismo como principal factor de crecimiento en los meses de primavera y verano.

También se incrementará "el debilitamiento que ya caracteriza al consumo de las familias", a tenor de los datos del segundo trimestre del año y algunos indicadores adelantados este verano. "Tanto los datos del Índice de Comercio al por Menor para el mes de julio (una caída de 4,7 %, que se eleva al -7,6 % en términos constantes y sin estaciones de servicios) como otros indicadores de alta frecuencia –como son los pagos por tarjeta– muestran una intensa moderación para los primeros meses del tercer trimestre", afirmó Ferraro que también reseño que el Índice de Confianza del Consumidor se desplomó en julio para España, con una caída de diez puntos la pasar de un valor 65,8 a 55,5 en tan solo un mes. Este frenazo también es ecidente en el Índice de Valoración de la Situación Actual y el Índice de Expectativas.

"Sin embargo", explico Ferraro, "esta percepción negativa no parece trasladarse aún al tejido productivo". Así lo confirma el Índice de Confianza Empresarial, que aumentó tanto para Andalucía como para España para el tercer trimestre". El presidente del OEA alertó no obstante de que este tipo de índices, de tipo estadísticos, están muy relacionados con el momento económico en el que se realiza (en este caso un buen segundo trimestre) induce a pensar que en las próximas publicaciones para el segundo semestre de este año veamos una corrección a la baja.

El OEA espera un mayor debilitamiento del consumo de las familias y una demanda externa que nece- sariamente se verá debilitada dejan en manos de la inversión, y en particular de la pública, la impro bable compensación de los otros componentes de la demanda.

"No obstante, todo hace apuntar que la posible contracción de la actividad no será de la misma intensidad que en otras economías europeas", señaló Ferraro, que enfatizó que la carga financiera de familias y empresas es mucho menos onerosa y sensible a la subida de tipos comparado con una década atrás.

En la actual coyuntura inflacionista, el OEA espera que los efectos de la guerra en Ucrania sean menos intensos para la comunidad autónoma, al ser los lazos y el grado de dependencia de los canales comerciales y de distribución con las economías más implicadas en el conflictos más indirectos. Sin embargo, como factores negativos, de la economía andaluza se encuentra un mayor peso del consumo, así como una mayor debilidad del mercado de trabajo y mayor concentración en actividades productivas, como el turismo o los sectores asociados al consumo, que puedan amplificar relativamente los efectos.

Este crecimiento andaluz será algo menor que el de España, por lo que se rompe la tendencia de los últimos trimestres de crecer algo más que la media nacional, que el OEA estima en el entorno del 4%, "auqnue puede que no llegue a esa cifra", dijo Ferraro.

El OEA cree que España, a pesar de encontrarse en una posición relativamente más cómoda que otras economías de Europa por la menor dependencia del gas ruso, sufrirá también las consecuencias que están afectando al crecimiento económico en el mundo y en Europa. Sí alertó que el segundo semestre será claramente peor que el primero.

Un buen segundo trimestre

El profesor Manuel Alejandro Hidalgo, otro de los integrantes del panel de economistas del OEA, explicó que la suma de los efectos favorables y desfavorables en el crecimiento durante el segundo trimestre de 2022 ha sido claramente positiva, gracias a que han sido más los elemento que han sumado al crecimiento que los que han restado.

Entre los elementos positibos Higalgo destacó que entre abril y junio algunos factores que ralentizaron el crecimiento económico durante el primer trimestre de 2022 no han existido, como la huelga de transporte y las restricciones a parte de la actividad económica, y ello permitió un nuevo impulso al crecimiento económico. Además, otros dos factores ayudaron a elevar el ritmo de la recuperación económica. En primer lugar, la definitiva recuperación del turismo, con la práctica eliminación de la brecha creada durante la pandemia y, en segundo lugar, la reforma laboral cuyo efecto, aún por evaluar, podría haber sido moderadamente positivo.

En lo negativo, durante estos meses, han permanecido e incluso se han intensificado los desequilibrios que han amenazado el crecimiento económico global desde inicios del otoño de 2021, derivados de las disrupciones comerciales generadas por una salida abrupta de la pandemia, el consecuente crecimiento de los precios de no pocas materias primas y, entre ellas, de las energéticas. La escalada de precios, intensificada desde marzo por la invasión de Ucrania y la “guerra del gas” con la que Moscú ha pre sionado a las economías europeas, ha afectado a las decisiones de consumo, inversión y producción de los europeos, españoles y andaluces. El efecto directo más inmediato ha sido un recorte de la renta real disponible de los andaluces, lo que sin duda ha afectado negativamente a las decisiones de consumo e inversión.