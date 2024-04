Osborne llega a un acuerdo para distribuir las conservas gourmet de Real Conservera Española

Osborne ha llegado a un acuerdo para distribuir los productos de Real Conservera Española, empresa familiar centenaria ubicada en Cambados (Pontevedra) y dedicada a la conserva gourmet de marisco y pescado. Con esta alianza, afirma la compañía andaluza en una nota, Osborne “da un paso más en la diversificación del portfolio del grupo en el sector de la alimentación gourmet" mientras que “Real Conservera Española transforma su estrategia comercial hacia el mercado”.

Rafael Magallón, director comercial de Osborne en España, ha destacado que “este acuerdo se enmarca dentro del Plan Estratégico 2021-2025 de la compañía, que prevé complementar su portafolio con marcas premium mediante innovaciones, adquisiciones y acuerdos de distribución de marcas de terceros.

Real Conservera Española, afirma Osborne, emplea “el mejor producto de las Rías Gallegas, capturado en campaña cuando se encuentra en su mejor sazón y en el punto óptimo para su fabricación”. “Artesanía, calidad y respeto al entorno son los principios distintivos de una compañía que mantiene tradiciones como el enlatado manual, el tueste de algunos pescados para mantener en condiciones óptimas su sabor y textura o la pesca sostenible con las artes menos invasivas y límites de captura para garantizar el futuro de la biodiversidad marina”, añade.

Esta fórmula de trabajo le ha valido el prestigio nacional e internacional, con los primeros puestos en Mejor Producto a las Sardinillas, Caballitas y Navajas reconocidos desde 2021 a 2024 por los prestigiosos premios World´s Best 101 Canned Products of the Sea.

“Nos vertebra un único concepto: la excelencia. Del origen de los productos a su selección, la preparación y los procesos de calidad. Nuestra asociación con el Grupo Osborne es una alianza natural entre empresas que apuestan por la máxima calidad en sus productos, la sostenibilidad medioambiental y la valorización de las mejores tradiciones culinarias. Un maridaje perfecto entre productos de nuestra tierra y nuestros mares” afirma Antonio Soto, Consejero de Real Conservera Española.

“Estamos muy satisfechos e ilusionados, ya que compartimos muchos valores con Real Conservera Española, y vamos a poder poner en valor numerosas sinergias con nuestro portfolio con una diversificación que nos enriquece y nos permite seguir avanzando en nuestro propósito de ser una Referencia Gastronómica en el mercado español”, asegura por su lado Rafael Magallón.

En 2022, Osborne celebró su 250 aniversario consolidándose como una de las 100 empresas familiares en activo más antiguas del mundo.

Sus marcas, Cinco Jotas, Caviar Riofrío, la ginebra Nordés, Bodegas Montecillo, Carlos I, Anís del Mono o los propios vinos de Jerez de Osborne, están reconocidas internacionalmente. Además, Osborne es propietaria del mítico Toro de Osborne, marca que se ha convertido en un icono de la cultura española.

Real Conservera Española tiene como visión “reposicionar la conserva gallega entre los grandes bocados gourmet”. Más de 40 países disfrutan actualmente de sus productos, “que mantienen la esencia de la industria sin renunciar a desarrollar nuevas recetas acordes a los gustos del consumidor”.