Miguel Bosé y Rodrigo Rato entran en la lista de morosos con Hacienda

El ex viceprersidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el cantante Miguel Bosé Dominguín aparecen por primera vez en la lista de morosos publicada este jueves por Hacienda por tener, a 31 de diciembre de 2017, deudas con la Administración Tributaria superiores en cada caso al millón de euros. Además, el expresidente de Banesto Mario Conde, el ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y el conocido abogado José Emilio Rodríguez Menéndez se mantienen en la lista, en la que vuelve a entrar el futbolista Daniel Alves.

En concreto, el artista Miguel Bosé entra en la lista por tener una deuda de 1,86 millones de euros con Hacienda, al tiempo que Rato ingresa en el listado con una deuda ligeramente superior al millón de euros (1.002.103 euros).

Asimismo, el ex presidente de Banesto Mario Conde tiene una deuda de 14,9 millones de euros con Hacienda, por encima de los 9,9 millones que figuraban en el anterior listado de morosos, mientras que el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz mantiene su deuda de 1,36 millones de euros y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez adeuda 3,6 millones de euros a la Hacienda Pública. En ambos casos, la deuda se mantiene respecto al anterior listado.

Otro personaje público que permanece en la lista es Juan Francisco Matamoros, conocido como Kiko Matamoros, con una deuda de 1,01 millones de euros, así como la presentadora Patricia Conde, con una deuda de 1,86 millones de euros, por encima de los 1,23 millones del listado anterior.

De igual forma, el futbolista Daniel Alves vuelve a aparecer en el listado de deudores, del que había salido el año pasado, con una deuda de 2,6 millones de euros.

Por su parte, el empresario Agapito García Sánchez vuelve a aparecer de nuevo como la persona física que acumula una mayor deuda con Hacienda, con un total de 16,9 millones de euros, inferior a la deuda de 17,03 millones de la lista anterior.