eCitySevilla hará de Andalucía un referente energético mundial

El pasado 12 de julio Endesa presentó el estudio #eCitySevilla, que convertirá la Isla de la Cartuja en un referente de sostenibilidad internacional y en un modelo urbano de transición energética. Se trata de una iniciativa pionera en Europa que adelanta en 25 años los retos que deben afrontar las ciudades del futuro.

El modelo convertirá la Cartuja en una isla 100% renovable, a través de la generación de un parque de generación fotovoltaica y el desarrollo de grandes plantas de almacenamiento de energía.

Con el objetivo de tratar este asunto y sentar en una misma mesa a todos los actores intervinientes en el proyecto, el redactor jefe de Economía de Grupo Joly, Alberto Grimaldi, moderó un Desayuno de Redacción titulado eCitySevilla, el camino hacia un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética.

Administración, Parque Tecnológico, empresarios, universidad y la propia Endesa ofrecieron su punto de vista sobre esta iniciativa, que pretende colocar a Andalucía en la punta de lanza de la eficiencia energética y convertirla en un ejemplo de modelo sostenible.

A este respecto, el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, destacó el enorme apoyo por parte de todos lo estamentos a esta propuesta, por lo que se muestra "entusiasmado e ilusionado con la misma. Ser líderes en Andalucía y España en el sector energético nos confiere la obligación de ir siempre por delante para abanderar la innovación".

Sobre el proyecto en particular, Arteaga subrayó las especiales características del espacio de Cartuja en Sevilla que, "por su extensión, volumen de consumo energético, actividad empresarial, universitaria, investigadora y administrativa es el lugar ideal para acometer esta experiencia única en el mundo".

Asimismo, indicó que Andalucía debe tener un papel protagonista en estos proyectos de eficiencia y sostenibilidad energética, ya que "cuenta con absolutamente todas las bases para ello. La experiencia llevada a cabo con Málaga Smart City es la base sobre la que este proyecto de Cartuja se va a desarrollar. Pero es que, además, esta experiencia será extrapolable a todos los parques tecnológicos andaluces y también a todas las ciudades en general".

A su vez, enfatizó que "Andalucía tiene los recursos energéticos necesarios y cuenta con los conocimientos gracias a unos excelentes profesionales y a una formación de calidad extraordinaria y, además, posee una financiación tanto pública como privada para hacerlo posible", apuntó el responsable de Endesa en Andalucía y Extremadura, quien ve en las emociones y en el entusiasmo otro de los pilares a tener en cuenta para poder llevar a buen término este modelo de ciudad.

Por otro lado, Arteaga aludió a la enorme visibilidad que proporciona a la región contar con un modelo energético de este tipo, lo que se puede convertir en un escaparate mundial y un reflejo para los demás. "Además, –recalcó– Andalucía tiene el reto de convertirse en uno de los mayores exportadores de energía limpia de Europa".

Sobre las potencialidades de la comunidad autónoma incidió también el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Manuel Ortigosa, quien transmitió el agradecimiento por parte de la Junta a proyectos de esta envergadura y calidad.

Ortigosa hizo referencia al carácter del proyecto, "completamente vinculado" a la consejería de la que es director general "por su carácter de desarrollo empresarial, innovador y de emprendimiento". Además, resaltó su carácter "replicable en otros lugares y la posibilidad del trabajo en equipo".

Por su parte, la directora general de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Esperanza Caro, se sintió "orgullosa" porque la ciudad haya sido la elegida para reproducir este proyecto que, además, "está completamente alineado con la idea de ciudad abierta, eficiente y sostenible que queremos llevar a cabo desde la corporación municipal y que puede hacer de la capital hispalense un referente mundial". También destacó los plazos de ejecución para 2025, lo que significa "un adelanto de 25 años de las previsiones que hablan de una descarbonización de las ciudades para 2050".

Aunque el proyecto presentado posee viabilidad sin depender de subvenciones, Caro hizo referencia a la enorme facilidad para conseguir fondos europeos con un proyecto de este tipo, que aglutina a diversos actores y que se adelanta al futuro. "Europa está deseando apostar por proyectos de este tipo", subrayó.

Otro de los actores con un papel relevante en esta iniciativa es el mismo Parque Científico y Tecnológico Cartuja (PCT Cartuja), cuyo director, Luis Pérez, recalcó la enorme capacidad transformadora de esta idea y que puede suponer "un salto importante, con mucho calado para Sevilla y para Andalucía". De hecho, Pérez destacó la calidad de las empresas instaladas en el recinto y del enorme potencial que posee, lo que puede provocar una sinergia enorme con este proyecto y convertir al PCT en "uno de los mejores lugares para que cualquier empresa se asiente".

En este sentido, se refirió a que Sevilla será el anfitrión en 2020 del congreso de parques tecnológicos. El evento, que por primera vez se celebrará en Andalucía, contará con más de 1.000 delegados de parques de unos 70 países.

Aprovechando esta fecha, el presidente del Círculo de Empresarios de Cartuja, Beltrán Calvo, apremió a todos los estamentos a acelerar el proceso para que el año próximo los demás parques puedan ver ya algo del modelo proyectado. Marcó como reto el que todas las administraciones públicas, la dirección del parque, Endesa y todas las empresas involucradas aceleren los plazos y se pongan ya "manos a la obra".

Al igual que el resto de ponentes, Calvo mencionó las enormes potencialidades de Cartuja,ya que "se trata de un laboratorio humano único y el lugar idóneo del sur de Europa para realizar esta experiencia".

El subdirector de Movilidad y Prácticas Externas del Área de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Alejandro Marano, hizo referencia a uno de los principales activos con los que cuenta precisamente Cartuja. "En primer lugar, la escuela de ingeniería fue uno de los primeros ocupantes del PCT y lo conocemos bien.

Además, sus alumnos a lo largo de estos años son el gérmen de la mayoría de las empresas de la zona, ya que cuentan con una formación envidiada en el mundo entero. La sinergia que existe entre la universidad y la actividad empresarial es enorme. Y, además, los alumnos actuales poseen una capacidad emprendedora mucho mayor que antaño", señaló Marano que, por este motivo, aludió a la importancia de colaborar con este proyecto de eCitySevilla.

Sobre el trabajo conjunto y el enriquecimiento mutuo hizo alusión también el director de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Jiménez, quien alabó la colaboración público-privada realizada en Smart City Málaga y la puso como ejemplo para llevar a cabo este proyecto en Sevilla. "El gran reto que tenemos por delante es el de gestionar el gran talento existente tanto público como privado y ponernos de acuerdo para colaborar por un resultado global, no particular", pronunció. "De hecho, –continuó– lo que nos va a costar más trabajo en este proyecto es gestionar todas las innovadoras ideas que van a ir surgiendo día a día". Asimismo, el responsable de la Agencia Andaluza de la Energía vio la necesidad de poder vender este proyecto como el gran escaparate de Sevilla en el mundo. "No podemos perder esta oportunidad", comentó.

En esta línea se expresó el director de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez, uno de los responsables del proyecto, quien recalcó la viabilidad del mismo hoy en día tanto tecnológica como económicamente y apuntó a la importancia de éste porque "podemos ser pioneros en llevarlo a cabo y así seremos un acelerador de lo que en un futuro tendría que venir".

En cuanto a las características de la eCity, Sánchez señaló que no se trata de poner muchos aparatos o instalar tecnología solamente, sino "de crear un ecosistema orientado al sol, para ser autónomos y eficientes energéticamente".

En definitiva, establecer un espacio de vanguardia en innovación en energías renovables, con un transporte sostenible, edificios eficientes y con autoeficiencia energética plena, con redes inteligentes, datos abiertos e infraestructura digital, además de con amplias zonas verdes.