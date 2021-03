Telefónica quiere tener el 5G "pleno" desplegado a finales de 2021 o en 2022

Telefónica prevé acelerar los despliegues del 5G en España en julio, una vez que concluya la subasta de la banda de los 700 Mhz -prioritaria para esta nueva tecnología-, con la idea de que a finales de 2021 o ya en el 2022 esté listo el 5G con el estándar stand alone, es decir, el 5G "pleno".

El presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, afirmó ayer que la compañía adaptará los despliegues del 5G al ritmo necesario para cubrir la demanda y las expectativas de los clientes.

"No tengáis duda que Telefónica va a liderar el 5G en España", dijo Gayo.

A día de hoy, Vodafone es el que más avanzado va en cuanto a despliegues de tecnología 5G, en el sentido de que lo está haciendo sobre la banda de los 3,5 Ghz -otra de las necesarias para el 5G- y con el estándar non stand alone; es decir, aún sobre la infraestructura 4G.

Los despliegues actuales del 5G de Telefónica no son plenos tampoco, en el sentido de que se basan en una tecnología DSS (Dynamic Spectrum Sharing), que consiste en actualizar los equipos de radio 4G, lo cual "no es un despliegue menor", afirmó Gayo.

A partir de la subasta de la banda de los 700 Mhz, que será inminente, Telefónica acelerará los despliegues en el 5G (non stand alone) que supondrá "dar un salto cualitativo". A partir de ahí, seguirá con el 5G stand alone (100% 5G) a finales de 2021 o 2022, apuntó.

Gayo también anunció que Telefónica explora entrar en el negocio de la Energía, con el fin de aprovechar las capacidades que tiene el operador, y después de haberse embarcado en otros, como el de la salud y las alarmas.

No ofreció más detalles Gayo sobre la intención de Telefónica con respecto al negocio energético, pero sí ha avanzado que también está estudiando entrar en otros nuevos.

El objetivo es aprovechar las capacidades del operador, tanto comerciales, de instalación, de datos, entre otros elementos que le permiten tener una posición diferencial en estos servicios con respecto a la competencia. No se trata de compensar la pérdida de ingresos de Telefónica por su actividad como operador de telecomunicaciones, sino de complementar con otros nuevos negocios y aprovechar las capacidades de la compañía.