Uber y Cabify regalan este miércoles viajes en vísperas del decreto del Gobierno

También se preguntó que, si los VTC operan en los grandes núcleos urbanos como mercados que competitivamente van bien, por qué tendrían que tener un trato de favor administrativo con cierta desregulación consecuencia de un encaje estatal que, en su momento y no ahora, sí tenía sentido. Antes, recordó, los VTC no hacían servicios de transporte urbano como ahora, cuando mantienen una regulación que les otorga una ventaja competitiva más allá del servicio de prestan. “En términos de mercado y competencia la administración no debe dar ventaja a ningún medio”, sostuvo.

Los taxistas descartan más huelgas y confían en el Ejecutivo

Raúl Estévez

Como era de esperar, los taxistas sevillanos no se han tomado nada bien el desembarco de Uber en la capital hispalense. El secretario de Unión Sevillana del Taxi, David Capelo, lamentó de que no exista “voluntad política para regular y hacer cumplir la normativa a los VTC”. Para Capelo, no es tanto un problema de número, como de que se respeten las limitaciones que tienen este tipo de vehículos de transporte. “El problema es que hacen lo que quieren, como estacionar todos juntos cerca de la estación de Santa Justa o no llevar las matrículas azules que exige la ley para su identificación. Sólo les falta atender a los clientes a mano alzada”, explica.

Para este representante de una organización que representa sobre el 60% de los 2.000 profesionales con licencia en la capital, la estrategia a seguir para defender sus derechos es“mantener la calma” y esperar que el Gobierno cumpla con lo prometido y regule la actividad de los VTC. Algo que esperan que sea una realidad el próximo viernes. Mientras tanto descartan nuevas huelgas:“Hay compañeros que están por la labor, pero la verdad es como autónomos que somos las huelgas nos hacen mucho daño”.

Una postura que comparte el secretario de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós: “No somos partidarios de ningún tipo de violencia y estamos sólo esperando que el Estado de Derercho nos ampare”.