Juan Manuel Lorente, abogado laboralista: "Estas son las tres cosas que debes hacer en caso de que te despidan"

Los despidos son cada vez más habituales en España. En 2024 hubo 1,06 millones de bajas de afiliación por despido que, unidos a otras 999.550 por no superar el periodo de prueba, supuso una cifra récord de 2,06 millones de contratos extintos, sgún datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por otro lado, la jurisdicción de lo Social resolvió un total de 410.239 asuntos —un 20% más respecto al año anterior—, una cifra que revela un mayor número de trabajadores afectados debido a que buena parte de las demandas son colectivas.

En vista de esta tendencia, los expertos recomiendan estar prevenidos ante un posible despido. "En algún momento te va a tocar a ti", asegura el abogado sevillano Juan Manuel Lorente en una de sus publicaciones en Instagram (@juanmalorente_laboralista, con más de 300.000 seguidores).

El laboralista ofrece una guía de cómo actuar en caso de despido, en base a la experiencia profesional con sus clientes. "Esto es lo debes hacer paso por paso en caso de que tu jefe se reúna contigo en la sala de despidos", explica Lorente.

Las pruebas, en tu teléfono móvil

"Primero y más importante, graba la conversación", recomienda el abogado, en caso de que tu jefe se reúna contigo para explicarte las razones del despido. Esta es una práctica legal en España siempre que el trabajador participe en la conversación. "A veces, cuando se va a despedir a una persona, se dicen cosas que no se deben", afirma Lorente y, por tanto, la grabación puede convertirse en una prueba fundamental para proteger tus derechos en caso de juicio.

Asimismo, se recomienda no borrar ningún grupo ni ninguna conversación con el jefe o con los compañeros, ya que también son susceptibles de convertirse en pruebas ante un posible juicio.

La importancia de firmar como "no conforme"

"He visto empresas que en mitad de los papeles del despido meten una baja voluntaria", advierte Lorente. En este caso, el trabajador perdería su derecho a indemnización y paro. Por eso, cuando recibas la carta de despido o el finiquito, se debe firmar con la coletilla "no conforme", junto a la fecha. De esta forma, tu firma indicará únicamente que la documentación te ha sido entregada, no así la conformidad con su contenido. No olvides solicitar una copia sellada y firmada de la documentación para estudiar detenidamente, o bien, entregársela a tu asesor.

Buscar asesoramiento rápidamente

Los trabajadores despedidos deben tener en cuenta que el plazo para presentar una demanda de despido en España es de 20 días hábiles desde la fecha en la que se efectúa. Antes, es obligatorio presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) dentro de dicho plazo. Debido a esta premura, este laboralista recomienda: "Si no estás de acuerdo con el despido, intenta asesorarte lo antes posible".

La papeleta de conciliación es un documento que recoge los datos de las partes, los detalles del conflicto y la petición exacta del demandante. En este sentido, Lorente pide no presentarla por tu cuenta, pues desde un despacho de abogados te ayudarán a redactarla correctamente.

Derecho a indemnización y paro

En España, la indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades y de 45 días de salario por año trabajado en el caso de los contratos suscritos antes de la reforma laboral del 12 de febrero de 2012. En 2024, hubo 40.332 trabajadores afectados por conflictos individuales en materia de despidos, de los cuales 9.287 fueron resueltos por sentencia favorable y 17.256 por conciliación. La cuantía media de indemnización fue de 8.250,40 euros.

Todas estas situaciones generan además derecho a la prestación contributiva por desempleo, siempre que tenga el tiempo mínimo de cotización.