Acesur expande su negocio en Sevilla con la adquisición de 600 hectáreas de olivar en Carmona

Una importante transacción en el sector oleícola andaluz ha sacudido el mercado agrícola en España este primer trimestre de 2025. La compra de 600 hectáreas de olivar superintensivo en Carmona supone uno de los movimientos empresariales más destacados en el sector agroalimentario de los últimos meses. Según ha confirmado Gonzalo Guillén, CEO de la empresa compradora, esta adquisición se enmarca dentro de su estrategia de crecimiento e integración vertical para los próximos años.

La finca, ubicada en terrenos del municipio sevillano de Carmona, formaba parte de los activos de Algodonera del Sur (Algosur), que en los últimos meses está llevando a cabo una importante desinversión en el sector. De hecho, esta no es la única operación realizada por Algosur durante el presente ejercicio, ya que también ha vendido al grupo cordobés De Prado unas 3.400 hectáreas de olivar y almendro repartidas por varias provincias andaluzas, así como una de las mayores almazaras de Europa, ubicada en Lebrija.

Con esta nueva adquisición, la compañía de la familia Guillén alcanza ya las 3.200 hectáreas de olivar superintensivo bajo su gestión, consolidándose como uno de los principales productores integrados de España. Este modelo de negocio vertical les permite controlar toda la cadena de valor, desde el cultivo del olivo hasta la comercialización del aceite envasado en los mercados internacionales.

Plan estratégico y expansión internacional

"Estamos trabajando intensamente en nuestro Plan 2026-2028. Los pilares fundamentales de nuestra estrategia se centran en mejorar la eficiencia operativa e industrial, profundizar en la integración vertical, garantizar la máxima calidad y trazabilidad, acelerar la transformación digital y continuar con nuestra expansión internacional y el crecimiento de nuestras marcas", ha explicado Gonzalo Guillén en declaraciones recogidas por este medio.

La empresa aceitera, que mantiene presencia comercial en más de 120 países, cuenta actualmente con oficinas e instalaciones en ocho países estratégicos: Estados Unidos, Brasil, Francia, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, China y Siria. En cuanto a infraestructura productiva, dispone de almazaras en diversas localidades españolas: La Rinconada y La Roda de Andalucía (Sevilla), Jabalquinto (Jaén), Montoro (Córdoba) y Mora (Toledo). Sus plantas envasadoras se encuentran ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), Vilches (Jaén), Estados Unidos, y también contaba con una instalación en Siria que fue expropiada por el gobierno local en 2012.

Las inversiones previstas por la compañía para el periodo 2026-2028 se orientan principalmente a "ampliar nuestra capacidad de envasado y mejorar su eficiencia, optimizar los procesos de obtención y conservación del aceite de oliva virgen extra, y reforzar nuestra estrategia de integración vertical mediante la ampliación de plantaciones propias y la modernización de nuestras almazaras", según ha detallado el CEO de la empresa.

La problemática del agua

El máximo responsable de la compañía también ha abordado uno de los principales desafíos que enfrenta el sector olivarero en España: la escasez de recursos hídricos. Según sus declaraciones, la falta de agua constituye el principal factor limitante en la producción de aceite de oliva a nivel mundial. Sus estimaciones sugieren que, con un suministro adecuado de agua, la producción anual podría incrementarse en aproximadamente 4.000.000 de toneladas de aceitunas a escala global.

"Lo que realmente necesitamos los empresarios del sector son políticas comunes y coherentes, verdaderos pactos de Estado, y planes estratégicos que se proyecten más allá de los cuatro años de una legislatura", ha enfatizado Guillén, quien lamenta que muchos proyectos hidráulicos fundamentales se vean interrumpidos o modificados con cada cambio de gobierno.

El directivo ha puesto como ejemplo el embalse de Alqueva sobre el río Guadiana, una infraestructura desarrollada por Portugal que ha permitido la transformación en regadío de extensas zonas colindantes, revitalizando la agricultura de la región. Un modelo que, según diversos expertos del sector, podría replicarse en determinadas zonas de Andalucía para garantizar la sostenibilidad del cultivo del olivar, especialmente en un contexto de creciente preocupación por los efectos del cambio climático en el sur de España.

Mercado oleícola en 2025

Esta operación se produce en un momento particularmente complejo para el sector del aceite de oliva en España. Las últimas campañas han estado marcadas por una reducción significativa en la producción debido a la sequía, lo que ha provocado un incremento histórico en los precios al consumidor. Según datos del Ministerio de Agricultura, la campaña 2024-2025 ha experimentado una ligera recuperación respecto a las dos anteriores, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles medios históricos.

La estrategia de integración vertical que está siguiendo la compañía adquiriente busca precisamente garantizar el suministro de materia prima de calidad en un contexto de creciente volatilidad productiva y de precios. Este modelo de negocio, que integra desde el cultivo hasta la comercialización, permite un mayor control sobre toda la cadena de valor y reduce la dependencia de terceros proveedores.

Los expertos del sector consideran que operaciones como esta reflejan una tendencia creciente hacia la concentración empresarial y la integración vertical en el sector oleícola español, tradicionalmente muy fragmentado. Esta transformación está siendo impulsada tanto por la necesidad de ganar eficiencia y competitividad en los mercados internacionales, como por la búsqueda de un mayor control sobre la calidad y trazabilidad del producto final, aspectos cada vez más valorados por los consumidores globales.