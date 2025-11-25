Adiós a la paga extra de Navidad: estos son los pensionistas que no la recibirán en 2025

Durante la última semana de noviembre, la mayoría de los pensionistas en España recibirán la esperada paga 'extra' de Navidad. Se trata de una de las inyecciones económicas más importantes del año, ya que ayuda a paliar significativamente los gastos de los últimos meses y, sobre todo, de las compras navideñas. Sin embargo, no todas las personas que cobren una pensión podrán acceder a esta bonificación en 2025.

En términos generales, la Seguridad Social transfiere las cuantías a mes vencido; es decir, entre los días 1 y 4 de cada mes. Por su parte, los bancos suelen adelantar el ingreso a la última semana del mes anterior, consolidando así una práctica que ya ha creado sensación de continuidad entre los jubilados. Por lo tanto, es ahora cuando los beneficiarios reciben el ingreso de su nómina por duplicado, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.

¿Qué pensionistas no recibirán la paga extra de Navidad en 2025?

El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que "las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre".

Ahora bien, ¿qué condiciones deben cumplirse para ser beneficiario de este ingreso adicional? En primer lugar, es preciso recordar que la administración pública divide el año en dos períodos de cotización. De manera que, si el pensionista ha recibido su pensión entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, recibirá la mensualidad extraordinaria que le corresponde.

En cambio, si la pensión se vio interrumpida durante ese período o le fue reconocida más tarde, no se genera el derecho para la recepción íntegra de la paga extraordinaria de Navidad. Asimismo, tampoco serán receptores de la misma aquellos que tengan pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales. En estos casos, la "extra" está prorrateada en las 12 mensualidades habituales.

¿Cuándo ingresan los bancos la paga extra de Navidad 2025?

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, este mes se ingresará la paga extraordinaria a 9,4 millones de pensionistas. Esto supone un gasto de 13.339,7 millones de euros en la nómina de noviembre. A ello hay que sumarle además la cantidad correspondiente a la mensualidad ordinaria (13.720 millones de euros). En lo que respecta a la pensión de jubilación, la reciben más de dos tercios del total (6,5 millones de personas), con un ingreso medio de 1.511,5 euros.

Como hemos visto, la mayoría de las entidades bancarias ingresará paga extra de Navidad el 25 de noviembre, aunque algunos bancos ya han efectuado esta transacción y otros todavía se demorarán hasta el primer día de diciembre. A continuación, vemos las fechas en las que cada uno procederá a enviar el dinero a los pensionistas: