¿Cuándo recibirán los pensionistas la paga extra de Navidad 2025?

A solo dos semanas del encendido de las luces, que tendrá lugar en Sevilla el próximo 29 de noviembre, la Navidad está cada vez más cerca. Esto significa también la llegada de la paga extraordinaria; algo que, sin lugar a dudas, ayuda a paliar significativamente los gastos de los últimos meses del año y las compras navideñas. Ahora bien, ¿en qué momento recibirán los pensionistas esta esperada cantidad?

En términos generales, la Seguridad Social transfiere las cuantías regulares a mes vencido; es decir, entre los días 1 y 4 de cada mes. Por su parte, los bancos suelen adelantar el ingreso hasta la última semana del mes previo; una práctica recurrente que ya ha creado una continuidad reconocible para los jubilados. De esta forma, reciben su pensión mensual antes de lo que establecería el calendario más estricto y lo mismo sucede con la paga extra de Navidad.

¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad 2025?

De acuerdo con el portal financiero Help My Cash, "la mayoría de los bancos ingresa la pensión este mes, alrededor del día 25 de noviembre. A continuación, vemos la fecha establecida para cada entidad bancaria:

Bankinter: 21 de noviembre.

Unicaja: 21 de noviembre.

CaixaBank: 24 de noviembre.

Santander: 24 de noviembre.

BBVA: 25 de noviembre.

Sabadell: 25 de noviembre.

Abanca: 25 de noviembre.

ING: 25 de noviembre.

Ibercaja: 25 de noviembre.

Laboral Kutxa: 25 de noviembre.

Pibank: 1 de diciembre.

Pensionistas: ¿quién se puede beneficiar de la paga extra de Navidad?

El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que "las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre".

Asimismo, para ser beneficiario de la paga extra de Navidad, es preciso tener en cuenta que la Seguridad Social divide el año en dos períodos. Por lo tanto, si el pensionista ha recibido su prestación entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, recibirá la mensualidad extraordinaria que le corresponde. Este mes se convierte así en uno de los momentos más esperados, ya que el ingreso adicional que reciben los pensionistas contribuye notablemente a afrontar uno de los períodos del año en el que más gastos se producen.