Adiós a la revalorización de las pensiones y a otras ayudas: el Congreso tumba el decreto ómnibus y deja en el aire estas medidas

El fracaso del decreto ómnibus en el Congreso supone un duro golpe para la agenda del Gobierno. Además, sus consecuencias se extienden más allá del plano meramente político, dejando en el aire un amplio paquete de ayudas económicas y sociales. Con ellas, se pretendía dar respuesta a distintos frentes, pero la falta de apoyos parlamentarios ha provocado que decaigan de forma automática.

Ahora, un vacío normativo se abre camino entre la incertidumbre de potenciales beneficiarios, mientras que el Ejecutivo se ve obligado a rehacer su hoja de ruta legislativa. Los votos en contra de PP, VOX, Junts y UPN han llevado a que el Congreso deroge una iniciativa que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de deshaucios para colectivos vulnerables y medidas como la congelación de las cuotas de autónomos.

Eso sí, a pesar de una mayoría inestable, sí se mantiene la prórroga para 2026 de las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales; así como también la creación del abono único nacional para Cercanías, Media Distancia, algunos Avant y los autobuses estatales. A continuación, vamos a ver las medidas que se caen ante el fracaso del decreto ómnibus.

¿Qué es el decreto ómnibus?

En primer lugar, el decreto ómnibus es una herramienta legislativa con una finalidad clara: permite al Gobierno agrupar las reformas en áreas totalmente diferenciadas, desde la economía o la justicia hasta los servicios sociales. Todo ello, en un mismo texto legal. ¿Cuál es su principal ventaja? La rapidez. Sin embargo, el principal alegato de la oposición es que "obliga a votar en bloque" medidas bastante diversas.

Como recogía este mismo diario anteriormente, Junst considera "un chantaje" que el Gobierno presente la subida de las pensiones en un decreto ómnibus que incluye otras medidas de diferente índole. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez extraer la revalorización de las pensiones del conjunto de este escudo social. Pero ¿qué más incluye la norma que se ha tumbado?

Pensiones, salario mínimo y autónomos

Como hemos visto, una de las principales medidas incluidas en el decreto ómnibus es la revalorización de las pensiones, que ya ha tenido su primer avance en enero de 2026. Después del fracaso en el Congreso, dejará de ser efectiva a partir de febrero la subida del 2,7% en las pensiones contributivas; un aumento que beneficiaba a unos 9,4 millones de personas.

En lo que respecta a las pensiones mínimas, también dejará de tener efecto el incremento del 7% en las pensiones mínimas; y del 11,4%, en el caso de las pensiones de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, en lo referente a pensiones, salario mínimo y autónomos se caen las siguientes medidas:

Revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%.

Subida de las pensiones mínimas en un 7%.

Incremento de las pensiones no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 11,4%.

Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). No obstante, en una entrevista para Las mañanas de RNE la vicepresidenta y Ministra de Trabajo ha asegurado que seguirá en vigor la cuantía de 2025, mientras se negocia con la patronal y los sindicatos una nueva subida.

Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos.

Medidas del 'escudo social' e incentivos fiscales

Además, se caen otras medidas que se engloban dentro del llamado 'escudo social' que pretendía favorecer a colectivos vulnerables, además de determinados incentivos fiscales, como el destinado a impulsar la compra de vehículos eléctricos. A continuación, vemos algunas de estas iniciativas: