Nueve de cada diez andaluces confiesa estar preocupado por la escalada de la inflación

La escalada de la inflación es la principal preocupación de los andaluces, según muestra el estudio la segunda edición del estudio Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario llevado a cabo por el neobanco Nickel.

Según este trabajo, el 92,71% de los andaluces confiesa que la inflación les preocupa. De estos, el 69,53% creen que los productos y servicios van a seguir encareciéndose, mientras que el 23,18% cree que la situación va a ir mejorando durante el año

Sólo el 7,3% declara no estar preocupado por la inflación, ya que considera que la situación está mejorando, no les ha afectado o bien, ya se han recuperado de sus efectos.

“Más de nueve de cada diez andaluces sigue muy preocupado por la inflación, y casi el 70% piensa que esta situación irá a más”, afirma Mónica Correia, CEO de Nickel España, quien señala que es “precisamente en tiempos de incertidumbre económica cuando el sector bancario debe demostrar su compromiso con las necesidades e inquietudes reales de la población”.

El estudio también pone de manifiesto que el 68,67% de los andaluces cree que no tiene el conocimiento necesario para sacarle más partido a su ahorro: el 37,34% declara estar actualmente aprendiendo cómo conseguir una mayor rentabilidad para su dinero, el 4,29% tiene la intención de aprender y el 27,04% gestiona de forma básica su dinero y no obtiene rentabilidad. Sólo el 31,33% de los andaluces declara tener el conocimiento suficiente para ahorrar e invertir.

La mayoría de los encuestados –el 58,80% de los andaluces– declara estar preocupado por sus ahorros, y teme que estos no les lleguen para afrontar un imprevisto, frente al 30,47% que afirma no estar preocupado, ya que ha planificado bien sus ahorros. El 10,73% afirma no tener ahorros.

En cuanto a las perspectivas de mejoría económica durante este 2023, el estudio revela que el 60,08% de los andaluces cree que no va a mejorar su situación económica y que no va a poder ahorrar más: el 46,78% cree que su situación va a ser similar a la del año anterior y el 13,30% que irá a peor. Sólo el 32,19% espera que su situación mejore y el 7,73% declara haber ahorrado mucho durante 2022.