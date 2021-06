El 67% de las pymes andaluzas desconoce los Planes de Pensiones de Empleo

El 67% de las Pymes andaluzas no ha oído hablar de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), según se desprende de las conclusiones del estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Caser, Planes de Pensiones de Empleo para pymes y microempresas. El dato es muy poco superior al registrado en el conjunto de España (65%). El estudio, presentado este martes, analiza el grado de conocimiento que sobre este producto de ahorro para la jubilación tienen las compañías de menos de 50 trabajadores, que representan el 98% de las pymes con asalariados, según datos de Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a abril de 2021.

Del 33% de pymes andaluzas que dicen tener conocimiento sobre los PPE, el 35% afirma que complementa la jubilación de la Seguridad Social, un “ahorro extra”, frente a casi la mitad (47%) de las del conjunto de España. Es significativo también que un 22% ha oído hablar de ellos, pero desconoce sus características (porcentaje muy superior al 12% registrado en la muestra nacional). Asimismo, solo un 4% de las pequeñas y medianas empresas en Andalucía reconoce los beneficios fiscales de estos instrumentos de ahorro.

Otra de las principales conclusiones del estudio es que el 62% de las Pymes andaluzas considera interesante contratar productos o servicios de ahorro para sus empleados (muy superior al 56% nacional). Para el 27%, contratar este tipo de productos es muy o bastante atractivo (dato que es del 31% en el conjunto de España). Aunque en un bajo porcentaje (2%), son más los empleados andaluces los que han preguntado en su empresa si cuenta con algún producto/servicio de este tipo (0,1% nacional).

Pese al interés declarado, solo un 4% de las empresas andaluzas consultadas tienen contratado algún producto/servicio para ayudar a ahorrar a sus empleados de cara a su jubilación (el 3% en la muestra nacional).

En Andalucía, de ellas, el 50% ha optado por un PPE y el otro 50% por otro producto/servicio de ahorro que no especifican. En el conjunto de España, los resultados se reparten como sigue: el 48% ha elegido un PPE, de ellos el 25% se ha decantado solo por este producto y el 23% lo complementa con un Seguro de pensiones; un 23% cuenta con un Plan de previsión social empresarial; un 17%, un Plan de ahorro colectivo; y un 13% otro producto/servicio sin especificar.

De las empresas andaluzas que tienen contratado un PPE, un 50% afirma que lo destina a todos sus empleados y otro 50% solo a algunos (74% y 26%, respectivamente en el conjunto de España). En ambas muestras, priman los criterios de antigüedad para la inclusión de los empleados.

Incentivar, motivar y fidelizar son las principales razones para contratarlos. Es por ello que lo empleados muestran una satisfacción muy alta con ellos (4 puntos sobre 5, y 3,99 en España), y lo consideran una prima por su trabajo o ven muy próxima su jubilación.

Destaca también que, a diferencia del conjunto nacional, un alto porcentaje de empresas en Andalucía señala la fidelización bancaria como motivo para su contratación. Asimismo, en la muestra nacional hay empleados que demandan información que despeje incógnitas y aclare dudas.

Entre las empresas que no cuentan con productos de ahorro, solo el 3% se lo ha planteado alguna vez (el 8% de la muestra nacional), siendo motivos económicos como el coste, la falta de recursos o la situación económica, la razón principal por la que finalmente no lo hicieron. Para las que no se lo han planteado, aunque existen también motivos económicos, el desconocimiento y la falta de información tienen mayor peso.

Normativa sobre Planes de Pensiones de Empleo

El actual contexto socioeconómico hace que cobre más importancia conocer cómo ahorrar de cara a una jubilación más longeva. En este sentido, un 90% de los entrevistados desconoce los cambios normativos relativos a los Planes de Pensiones de Empleo (un 86% en España). De los que están un poco al tanto, solo el 23% ha oído hablar de alguna de las dos propuestas del Gobierno incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 (29%, nacional), y solo el 4% está al corriente de ambas propuestas (el 7% en la muestra nacional).

Respecto a las conclusiones del estudio, Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser señala “el interés que las Pymes andaluzas tienen por contratar productos o servicios de ahorro para sus empleados supera en 6 puntos al dato nacional". "Las pymes y micropymes andaluzas parecen entender cómo, además de ahorrar con vistas a la jubilación de sus trabajadores, este tipo de productos o servicios contribuyen a fidelizar y motivar a su equipo"agrega Valero, que por eso enfatiza: "Es importante que en este momento tanto los que trabajamos en el desarrollo del ahorro para la jubilación como las administraciones públicas, sigamos insistiendo en la divulgación de sus características y beneficios para la sociedad”.