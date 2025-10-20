¿Qué autónomos se beneficiarían de la congelación de la cuota en 2026?

Las asociaciones de autónomos tildaron la semana pasada de "sablazo" la propuesta del Ministerio de Seguridad Social para subir las cuotas de cotización para todos los trabajadores por cuenta propia en 2026. La ministra del ramo, Elma Saiz, aclara ahora en una entrevista para El País que una nueva propuesta recogerá la congelación de las cuotas de los autónomos que coticen por la conocida como tabla reducida.

La propuesta original iba a afectar porcentualmente más a aquellos autónomos con menos ingresos, es decir, aquellos que ganan menos de 1.167 euros al mes. Saiz achaca esta decisión a que un 60% de los trabajadores en la parte baja de la tabla (el 40% del total) ha decidido sobrecotizar tras la reforma del sistema en 2022. No obstante, el rechazo generalizado obliga a la Seguridad Social a renegociar con las asociaciones de autónomos las cuotas para el año 2026.

Los autónomos con menos ingresos pagarán entre 200 y 260 euros

Los autónomos con menos ingresos, dentro de los tres tramos más bajos de cotización, se enfrentaban a subidas de las cuotas mensuales de entre un 4,3% y 8,7% para 2026. Así, un trabajador con ingresos por debajo de los 670 euros hubiera tenido que pagar una cuota de 217 euros. Estos incrementos alcanzarían el 26% en 2028, cuando estaba previsto que pagasen 252 euros al mes.

Tras el avance de una nueva propuesta por parte de la ministra, todo apunta a que finalmente se congelarán las cuotas de la tabla reducida, por lo que se mantendrían en las que estos autónomos han venido pagando en 2025:

Rendimiento neto <670 euros: 200€, para una base de cotización de 653,59€

Rendimiento neto de 670 a 900 euros: 220€, para una base de cotización de 718,95€

Rendimiento neto de 900 a 1.166,70 euros: 260€, para una base de cotización de 849,67€

A falta de lo que se determine en las nuevas negociaciones, la propuesta original contemplaba subidas de entre 11 y 206 euros en las cuotas de cotización de los autónomos de la tabla general en 2026. Así, un trabajador con ingresos entre 1.166 y 1.300 euros pagaría 302€ —frente a los 291€ actuales—, mientras que para los autónomos con rendimientos por encima de los 6.000 euros, su cuota pasaría de 590€ a 796,24€ al mes.

La tarifa plana se actualizará conforme al SMI

En 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización en base al que los trabajadores autónomos eligen su base de cotización conforme a sus ingresos reales, que deberá estar completamente implantado para 2032. Además, la Seguridad Social aborda cada año un proceso de regularización, por el que devuelve el exceso de las cuotas cobradas, o bien reclama el importe pendiente de pago que corresponda. La propuesta presentada este año rompe con la tendencia inicial de que las cuotas de los autónomos con menos ingresos se redujeran progresivamente.

Otras de las novedades anunciadas por la Seguridad Social han sido la actualización de la tarifa plana para los nuevos autónomos conforme al salario mínimo interprofesional o la flexibilización de los criterios para el acceso a la prestación por cese de actividad, sobre la que las asociaciones han criticado la falta de concreción.