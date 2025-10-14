¿Cuánto suben las cuotas de autónomos en 2026?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado su propuesta para el sistema de cotización de los autónomos a partir de 2026. Esta propuesta contempla subidas graduales en las cuotas que los trabajadores por cuenta propia abonan a la Seguridad Social en función de sus rendimientos netos.

De esta forma, el Ministerio propone elevar a partir del 1 de enero las cuotas mensuales de los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros. Las asociaciones de autónomos ya han mostrado su rechazo a esta medida, que el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, ha calificado de "nuevo sablazo" a través de su cuenta de X.

Incrementos progresivos hasta 2028

En 2026, los trabajadores con unos ingresos inferiores a los 670 euros mensuales pagarían una cuota mínima de 217,37 euros frente a los 200 euros actuales. Por su parte, la base de cotización subiría de los 653,59 euros a 710,35 euros. La cuota es este tramo continuaría incrementándose progresivamente hasta alcanzar los 252,10 euros en 2028.

Con respecto a los autónomos en el tramo de cotización más alto, con ingresos por encima de los 6.000 euros al mes, abonarán en 2026 una cuota de 796,24 euros frente a los 590 euros actuales. En 2028, su importe sería de 1.208,73 euros. En paralelo, la base de cotización mínima pasaría de 1.928,10 euros en 2025 a 2.602,30 euros en 2026.

Importe de las cuotas de cotización de los trabajadores autónomos para los próximos años. / infoautonomos.com

Lo mismo ocurre en los 13 tramos de cotización restantes. Cabe recordar que el sistema de cotizaciones por el que los autónomos eligen su base de cotización conforme a sus ingresos reales está en vigor desde 2023. Los trabajadores pueden modificar cada dos meses su base de cotización —entre el mínimo y el máximo establecido para su nivel de rendimientos— para adaptarla a sus previsiones de ingresos según su volumen de actividad o la época del año, con un máximo de seis cambios al año.

Casi el 40% de los autónomos —1,38 millones— tienen unos ingresos inferiores a 1.166 euros frente al 15% —unos 570.000— con rendimientos por encima de 3.620 euros al mes.

Rechazo general de las asociaciones de autónomos

La propuesta inicial se ha encontrado con el rechazo frontal de las asociaciones de autónomos. "La propuesta que ha presentado el Gobierno para subir las cotizaciones a los autónomos demuestra que vive en una auténtica burbuja", ha criticado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. "Con ATA no van a contar para que a los autónomos se les pegue un nuevo sablazo", ha añadido.

Desde UATAE han asegurado que el plan eleva las cuotas a los autónomos con menos ingresos y trasladan su confianza en corregir estos “desajustes” en próximas reuniones. Finalmente, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha indicado en que la nueva tabla de tramos se parece a la acordada en 2022, si bien reclama hacer "observaciones", como establecer un tramo adicional para autónomos con ingresos muy bajos como los artistas y creadores de contenido.

Regular la tarifa plana o el cese de actividad, entre las propuestas

Desde el Ministerio de Seguridad Social han anunciado otras medidas. Por un lado, la cuota reducida para los nuevos autónomos, conocida comúnmente como tarifa plana, pasaría a actualizarse conforme al salario mínimo interprofesional. En concreto, su importe representaría el 40% de la cuota asociada a la base mínima del tramo 1 de la tabla reducida, tal y como ya ocurre en la actualidad.

La propuesta de la Seguridad Social elevada esta semana a las organizaciones de autónomos, sindicales y patrionales, recoge asimismo la flexibilización de los criterios para el acceso a la prestación por cese de actividad y la introducción de adaptaciones para sectores con ingresos variables como el campo o la pesca. Del mismo modo, se prevén nuevos ajustes respecto a las prestaciones por nacimiento, cuidado de menores o enfermedad grave.