Ayudas para reformar tu casa y mejorar la eficiencia energética: el programa que muchos sevillanos aún no conocen

En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y el aumento del coste de la energía, mejorar la eficiencia energética del hogar ya no es solo una cuestión de confort, sino también de ahorro y sostenibilidad. Ahora bien, a pesar de la gran cantidad de ventajas y subvenciones disponibles, son muchos los sevillanos que todavía desconocen los programas públicos destinados a impulsar este tipo de reformas.

En el caso de la Junta de Andalucía, las personas interesadas pueden contar con el Plan Eco Vivienda, que convoca una serie de ayudas para mejorar la eficiencia energética, ya sea a nivel de edificio, en viviviendas o para la redacción de proyectos de rehabilitación con esta misma finalidad.

Plan Eco Vivienda para mejorar la eficiencia energética del hogar

De acuerdo con un informe elaborado por la compañía inmobiliaria Clikalia, "el parque de viviendas de Sevilla está muy envejecido" y casi la mitad de los inmuebles, el 43,5%, necesita una rehabilitación urgente para subsanar deficiencias de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética. Llevado a un número real de hogares, esto se traduce en un total de 113.000 viviendas.

Por ese motivo, el mencionado Plan Eco ofrece subvenciones con un objetivo claro: "Financiar actuaciones u obras de mejora energética en viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios de tipología residencial colectiva", explica el ejecutivo andaluz. Pero ¿de qué tipo de actuaciones concretas estamos hablando? Aquellas en las que se obtenga:

Una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%.

Una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos un 7%.

Una modificación o sustitución de elementos de la envolvente térmica que cumplan valores de transmitancia pérmica y permeabilidad del aire establecidos en el CTE (Código Técnico de Edificación).

Además, se consideran gastos subvencionables los costes de gestión, honorarios profesionales o gastos de tramitación administrativa; mientras que los costes de licencias y los de tasas de impuestos y tributos, a excepción del IVA, no se encuentran dentro de esta ayuda.

En cualquier caso, estas ayudas pueden ser solicitadas por las personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias, así como también por las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios y asociaciones cooperativas, tanto de edificios como de viviendas.

Ayudas para la retirada del amianto en Andalucía

Dentro de las ayudas del Plan Eco Vivienda, los interesados pueden solicitar la retirada total del amianto, un material muy empleado en su época para fabricar tuberías, tejados, paneles y aislamientos. No obstante, si sus fibras son inhaladas pueden causar enfermedades respiratorias, por lo que es un plan de acción urgente eliminar su presencia en la medida de lo posible.

Por ello, la Junta de Andalucía establece una cuantía adicional equivalente al 100% del coste de su retirada; con un máximo de hasta 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio, el que resulte superior.

Bases reguladoras para la rehabilitación de edificios

Asimismo, las comunidades de propietarios en las que, al menos, el 50% de las unidades de convivencia tengan unos ingresos inferiores a 5,50 veces el IPREM, pueden acceder a las subvenciones para la rehabilitación de edificios. En este caso, las bases reguladoras establecen que la mitad de las viviendas deben ser residencias habituales y haber sido construidas antes de 1996.

Hablamos de unas ayudas capaces de cubrir hasta el 40% del presupuesto protegible y, "en caso de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM, residentes con discapacidad o mayores de 65 años en obras de accesibilidad", el 75%.

La cuantía máxima asciende a los 3.000 euros, siempre que se destinen a la conservación del edificio, pero se eleva hasta los 8.000 euros, si incluye reformas para la accesibilidad y mejora energética. Además, la ayuda puede llegar a los 17.000 euros si una de las personas residentes cuenta con una discapacidad severa y sumar 1000 euros si se trata de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Ayudas de hasta el 50% para municipios con menos de 5.000 habitantes

Por otro lado, existe el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Residenciales, impulsado por el Gobierno central y gestionado por la Junta de Andalucía. Este plan, financiado en parte por los fondos europeos Next Generation, ofrece ayudas de hasta el 50% para diferentes tipos de actuaciones, como el aislamiento térmico de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas por otras de alto rendimiento, la instalación de sistemas de aerotermia, placas solares o calderas más eficientes, entre otras.

Esto sí, este programa se dirige a los municipios considerados únicamente como "reto demográfico". Es decir, aquellos que cuenten con menos de 5.000 habitantes o se entiendan como "no urbanos", con un total máximo de 20.000 habitantes, siempre que que sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes.