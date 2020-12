En busca de las mejores 'startups' de Andalucía

¿Cuáles son las mejores 'startups' de Andalucía? Es una pregunta más difícil de responder de lo que parece, pese a que en los últimos años han proliferado las incubadoras y aceleradoras, algunas de ellas muy prestigiosas. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades y las Cámaras de Comercio se han propuesto identificarlas en un programa que han llamado Startup Andalucía Roadshow.

Se trata de una competición a través de la cual se seleccionarán inicialmente 32 firmas, que pasarán a 12 en una segunda fase y finalmente a cinco, las ganadoras.

Pero también es un programa para estos 32 proyectos seleccionados de mentorización y captación de inversiones con el objetivo de que estas empresas puedan dar un salto y se conviertan en tractoras, es decir, en compañías en crecimiento, con fuerte presencia de mercados internacionales y capacidad de atraer talento e inversiones a Andalucía. Otra meta es la consolidación de un ecosistema de 'startups' andaluz, una red empresarial fuerte.

El plazo para la presentación de candidaturas de este certamen se cerró el 25 de noviembre y ahora mismo la Consejería y las Cámaras están finalizando el proceso de selección, que concluirá el 21 de diciembre. A la convocatoria se han presentado 72 empresas, de las que saldrán las 32 elegidas, y a partir del análisis de las solicitudes la Junta ha elaborado un informe estadístico que permite definir más o menos el perfil de la 'startup' andaluza.

El camino para elegir a las cinco finalistas Tras la selección de las 32 'startups' participantes en Andalucía Road Show, éstas entrarán en un programa intensivo de capacitación y escalada que se desarrollará en enero y febrero de 2021. De estas empresas saldrán 12 que competirán a finales de febrero por estar entre las cinco finalistas. Y serán estas cinco las que reciban entre marzo y octubre instrumentos y actividades de apoyo a su internacionalización.

La primera conclusión es que la mayoría de las que se han presentado a la competición proceden de las provincias de Sevilla (25) y Málaga (19). Entre ambas, concentran el 60% del total, lo que indica dónde están los focos de nacimiento y desarrollo de este tipo de empresas. A gran distancia está Granada (8), la tercera en discordia, y completan el ranking Jaén (6), Almería (5), Cádiz y Córdoba (ambas con cuatro) y Huelva (1).

En cuanto a la actividad, las bases especifican que las candidatas deben ser empresas innovadoras de base tecnológica. A partir de ahí cualquier sector vale, y lo cierto es que la diversidad predomina en las 'startups' andaluzas. Están en cabeza las dedicadas a 'smart cities' y al turismo, con diez candidatas respectivamente, pero entre ambas suman un 28% del total solamente. Tras ellas se sitúan las del sector del 'smart retail', con nueve, la salud (E-Health), con seis, y el financiero (fintech), con cinco. También hay cuatro del internet de las cossas (IoT) y de la educación (EdTech) y después hay un largo reguero de actividades: industria 4.0, agricultura, biotecnología, realidad virtual, contenido digital, transporte inteligente, energía y sostenibilidad, seguridad, 'blockchain', videojuegos, etc. Once empresas, además, no están asignadas a ninguno de estos sectores y están en el apartado de otros.

Otra característica de las candidatas es que, en su gran mayoría, están en fase avanzada, como prueba que el 75% están o han estado ya en aceleradoras. En muchos casos, están ya consolidadas: 28 (el 39%) ha superado los dos años de vida y 20 (el 27,8%) está entre el año y los dos años. Sólo tres no llega a seis meses.

Además, el 65% ya trabaja en el ámbito internacional y 68 (casi todas) ha obtenido financiación, ya sea de inversores o a través de préstamos. La mayoría, el 62,5% ha recibido menos de 100.000 euros, pero hay cuatro que ha superado ya el millón de euros de inversión.

Por último, las 'startups' son aún pequeñas, pero ya hay signos de una cierta dimensión. La mayoría cuentan con equipos de cinco a diez personas (el 43%) y el 76,4%, a pesar de su corta vida, ha creado empleo. El 32% tiene ya, de hecho, a entre cuatro y diez trabajadores y el 15% más de diez. El 55%, por último, ha incorporado nuevos socios desde su fundación, lo que es un síntoma del atractivo que tienen para los inversores.