Caja Rural del Sur agradece a su plantilla y socios 25 años de confianza y crecimiento compartido

“El modelo cooperativo de Caja Rural del Sur funciona, y lo hace gracias a las personas.” La afirmación de Guillermo Téllez, director general de la entidad, marcó el tono de la gala institucional celebrada este martes en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, con la que la cooperativa andaluza puso el broche final al año de conmemoración de su 25º aniversario. Fue una cita para el recuerdo y la reflexión, pero también para proyectar el futuro de una entidad que ha hecho de la cercanía, la confianza y la responsabilidad social los pilares de su forma de entender la banca.

El encuentro congregó a una amplia representación del tejido empresarial, institucional y social de Andalucía, testimonio del papel que Caja Rural del Sur desempeña como motor económico y financiero de la comunidad. Durante la velada, la entidad puso en valor los principios que han guiado su trayectoria desde sus orígenes: transparencia, compromiso, innovación, solidez y vocación de servicio.

El presidente, José Luis García-Palacios, repasó los logros de este cuarto de siglo destacando que la gestión prudente y próxima a sus clientes ha permitido que Moody’s sitúe a Caja Rural del Sur como la entidad más solvente y fiable del sistema financiero español. Un reconocimiento que, según dijo, “refleja el trabajo constante de un equipo comprometido y una estrategia que ha sabido mantenerse firme en momentos de enorme transformación”.

García-Palacios subrayó además la proyección internacional alcanzada por la cooperativa, que en los últimos años ha extendido su presencia a Portugal, con oficinas en Lisboa, Faro y Oporto, fortaleciendo así los lazos económicos y comerciales entre ambos países. “Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo compartido de todos los que formamos esta casa”, señaló, al tiempo que expresó su gratitud “a cada empleado, colaborador y miembro del Consejo Rector por su dedicación y entrega”.

Por su parte, Guillermo Téllez insistió en que la clave del éxito de la entidad reside en su modelo de banca de proximidad, que combina tradición y modernidad. “Nuestro modelo se apoya en la escucha activa y en el compromiso con la mejora de la calidad de vida del territorio”, afirmó. En su intervención, evocó los desafíos superados en las últimas décadas: crisis financieras, fusiones bancarias, pandemia y cambios en los tipos de interés, que, según dijo, “han puesto a prueba la capacidad de adaptación de todo el sistema”.

Téllez reconoció que el recorrido “ha sido como una pista americana, llena de retos”, pero también una oportunidad para demostrar “la fortaleza de un modelo que sigue vigente porque pone a las personas en el centro”. Y añadió: “Así como heredamos una forma de hacer las cosas que no ha ido mal, tenemos la responsabilidad de transmitir esos valores a las nuevas generaciones, para que sigan afrontando el futuro con las mismas garantías”.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tuvo palabras de reconocimiento a la trayectoria de la entidad y a su contribución al desarrollo de la ciudad y de Andalucía. “Los éxitos y logros alcanzados por Caja Rural del Sur son fruto del trabajo bien hecho”, afirmó, antes de felicitar a los premiados de la noche, “que han tenido la suerte de ser reconocidos por una entidad con tanta relevancia en el desarrollo económico de nuestra tierra, especialmente en el ámbito agrícola”.

Sanz destacó además la apuesta de la cooperativa por la innovación, la internacionalización y la cercanía, valores que, según dijo, “se reflejan en su esfuerzo por mantener oficinas en el medio rural andaluz, ofreciendo un servicio esencial y una labor impagable”.

El regidor sevillano subrayó también el papel de Caja Rural del Sur como referente económico, empresarial, social y cultural en Sevilla, y tuvo un gesto personal hacia el presidente de la entidad. “Tu padre estaría muy orgulloso de lo que estáis haciendo y de vuestra mirada al futuro”, le dijo a José Luis García-Palacios, cerrando así una intervención que vinculó la historia de la entidad con la identidad y el progreso de la ciudad.

Reconocimientos y vínculos con el territorio

Durante la gala, Caja Rural del Sur quiso reconocer la trayectoria y colaboración de entidades, personalidades y antiguos consejeros que han acompañado a la cooperativa en estas dos décadas y media de historia. Entre los galardonados figuraron Ovipor, cooperativa onubense dedicada a la ganadería extensiva y a la comercialización de porcino ibérico, ovino, caprino y vacuno; la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba; el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda; la cooperativa Dcoop, uno de los grandes referentes del sector agroalimentario nacional; Agrosevilla, líder mundial en producción y exportación de aceitunas de mesa; y Ricardo Serra, presidente de Asaja-Andalucía, vicepresidente nacional de la organización y representante de los agricultores en el Consejo Económico y Social de la Unión Europea.

Asimismo, la entidad rindió homenaje a varios antiguos consejeros por su aportación al desarrollo de la cooperativa: José María Loring Lasarte, Juan Mora-Figueroa, Benito Cortines Torres, Vicente Rodríguez Gómez y Vidal Vides Cansino. De manera especial, se reconoció a título póstumo a Francisco Domínguez Camacho, Juan Luis Cortés Loredo, José Morales Vaca y Pedro Maestre de León, cuya labor fue recordada con emoción por su contribución al crecimiento de la entidad.