El Club Zaudín Golf contrata a la consultora iCapital para estudiar su venta

Socios del Club de Golf Zaudín han encargado a iCapital que explore la posibilidad de venta de la compañía, lo que abre un proceso competitivo para conocer si hay interesados en la operación y el valor que puede alcanzar, según ha confirmado a este periódico la citada empresa de asesoramiento patrimonial, que acaba de crear la firma iCorporate para servicios de fusiones y adquisiciones (M&A). Los dueños de la compañía, entre los que hay empresarios y futbolistas, barajan la posibilidad de desinvertir diez años después de haber entrado en el capital.

En 2015, el Banco Santander decidió desprenderse del 95,5% que tenía Club Zaudín, que incluye además de un campo de golf de 18 hoyos, equipamientos hípicos, pistas deportivas, gimnasio, piscinas y una casa club. Son socios Antonio Macías, vinculado al holding Bester, especializado en energías renovables; Juan Antonio López Olmo y Juan Suárez, fundadores de Cica, una empresa líder en venta de camiones y remolques, uno de los principales concesionarios de Scania en Andalucía y Extremadura, así como Covey, líder nacional en alquiler de vehículos frigoríficos; la familia Ortega Gordillo, dueña del Cátering Barros; y los futbolistas Álvaro Morata, Álvaro Negredo e Ignacio Fernández (Nacho). La operación de compra se cerró en una cantidad que no trascendió, pero que se acercaría a los 5,5 millones de euros, según algunas fuentes.

Casa club del Club Zaudín Golf / M. G.

Ramón Valencia, consejero de la sociedad Club Zaudín Golf Sevilla y socio de la consultora Crowe Legal y Tributario, se ha referido al encargo hecho a iCapital diciendo que los socios, cada uno de los cuales tiene aproximadamente un 17%, no han dado orden de vender a iCapital, sino de que explore la posibilidad de desinvertir y obtener una rentabilidad tras diez años de inversión.

Club Zaudín Golf fue inaugurado en 1992 en la finca que ocupó una antigua hacienda olivarera de más de 100 hectáreas. Actualmente la finca pertenece a dos términos municipales, contando con una superficie de 65 hectáreas: 29 en el término municipal de Tomares, donde se encuentra la casa club, y 36 hectáreas en Bormujos.

El club cuenta con dos entradas de acceso, por Tomares (Rotonda del Zaudín y Puerta de las Marismas) o por Bormujos (Urbanización Zaudín Residencial). Una de sus ventajas es la proximidad de la capital, ya que está a diez minutos en coche de la avenida de República Argentina, en Los Remedios, y Paseo Colón o Puerta de Jerez, en pleno centro sevillano. La Agencia Estatal de Meteorología ha elegido Club Zaudín Golf como enclave ideal para la instalación de la estación meteorológica de referencia del Aljarafe sevillano.

Miguel Ángel García Brito, socio fundador de iCapital / M. G.

El Club Zaudín Golf cuenta con amplias instalaciones, entre las cuales se citan pistas de tenis, de pádel y polideportiva, además de grandes piscinas, climatizadas y de verano. Dispone también de un completo gimnasio, un centro hípico, salón de juegos de mesa, restaurante, bar, cafetería, salón de celebraciones y una zona infantil.El campo de golf, federado AM95, es el último diseño en España de Gary Player, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El recorrido de 18 hoyos, par 71, está sumergido entre naranjos y olivos y bordeado con perfiles de albero.

Más de un millar de personas usan las instalaciones de este club, que según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil arroja resultados positivos: casi 250.000 euros en 2023 tras facturar 3 millones de euros. En 2024 registró unos resultados similiares, aunque sus cuentas están formuladas pero no aprobadas aún por el consejo de administración.

Los seis campos de golf donde sevillanos y turistas pueden acudir son el Real Club Pineda de Sevilla, el Club de Campo Las Minas Golf, el Real Club de Sevilla Golf, el Club Zaudín Golf, el Club Hato Verde y la Escuela Pública de la Cartuja. Cuatro de ellos cuentan con 18 hoyos y dos de ellos tienen nueve hoyos.