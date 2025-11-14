Si tienes una empleada de hogar, debes evaluar los riesgos de tu domicilio: cómo hacerlo, multas y todo lo que debes saber

El Ministerio de Trabajo ofrece una herramienta gratuita con la que poder evaluar los riesgos de las empleadas del hogar a través de un cuestionario.

Los empleadores que tengan personal al servicio del hogar familiar están obligados a partir de este viernes 14 de noviembre a evaluar los riesgos laborales de sus domicilios. Se cumplen seis meses desde el lanzamiento de la web prevencion10.es, un servicio de prevención gratuito que desde este miércoles por la tarde ha venido reportando fallos que impedía completar el proceso.

En un principio, el Ministerio de Trabajo atribuyó la incidencia a la alta demanda, pero el departamento de Yolanda Díaz informó este jueves que tuvo origen en un ataque malicioso generado por "bots automatizados" que sobrecargaron "artificialmente" la plataforma con casi 50 millones de solicitudes.

Pese a los fallos, no se ha establecido una prórroga en la exigencia de la evaluación, por lo que las empleadas de hogar que no cuenten con la evaluación de sus riesgos laborales podrían denunciar esta situación ante la Inspección de Trabajo. En este sentido, ¿cómo funciona la plataforma? Te lo detallamos a continuación.

¿Cómo se hace la evaluación de riesgos de las empleadas del hogar?

El funcionamiento de esta web opera con una dinámica muy sencilla:

Accede a prevencion10.es y pulsa en el botón 'Comenzar' de la parte derecha, destinada específicamente a los empleadores con personal al servicio del hogar familiar

y pulsa en el botón 'Comenzar' de la parte derecha, destinada específicamente a los empleadores con personal al servicio del hogar familiar Regístrate con un email y una contraseña, o bien accede a través de Cl@ve o DNI electrónico.

Se deben completar los datos del centro de trabajo: nombre y apellidos del titular del hogar familiar, dirección (o direcciones, si las hubiera) y número de trabajadores. A continuación, pulsa 'Siguiente'.

del centro de trabajo: nombre y apellidos del titular del hogar familiar, dirección (o direcciones, si las hubiera) y número de trabajadores. A continuación, pulsa 'Siguiente'. En la siguiente pantalla, la plataforma pregunta quién va a realizar la evaluación de riesgos y se debe seleccionar la opción 'Yo personalmente como responsable del hogar familiar o la persona en que ha delegado '

' Después, en un desplegable se han de especificar las tareas que desempeña la empleada de hogar

que desempeña la empleada de hogar A continuación, se debe responder a las preguntas del cuestionario con "sí", "no" o "no procede" en función de las características del hogar y las labores de la empleada

Una vez completado el cuestionario, la plataforma genera el documento con la evaluación de riesgos laborales en PDF descargable. Los empleadores deberán conservarlo para en caso de que lo reclame la Inspección de Trabajo o la Seguridad Social, además de entregar una copia a la empleada de hogar. Del mismo modo, una vez completado el proceso se obtienen una serie de materiales informativos acerca de la evaluación, las medidas compensatorias y sus derechos que deben entregarse a las personas trabajadoras.

¿Cuál es la multa por no evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar?

Cabe destacar que es obligatorio realizar la autoevaluación de riesgos laborales de todas las empleadas de hogar, independientemente de la duración de su jornada. Trabajo ha dispuesto para los empleadores el servicio gratuito prevencion10.es, si bien podrán derivar este proceso a un servicio de prevención privado.

La no realización de la autoevaluación o no informar a las empleadas de hogar de las medidas preventivas adoptadas puede considerarse una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales. En este sentido, la cuantía de las sanciones se someterán a la gravedad de la infracción, que será de un máximo de 2.450 euros las leves y de hasta 49.180 euros en su grado máximo.