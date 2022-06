¿Por qué no me contratan en ninguna empresa?

Para no empezar con el pie cambiado y teniendo como ciencia cierta que ser realista es fundamental para conseguir grandezas en el futuro, no se está contratando porque no hay trabajo. Así de simple.

Partiendo de esta base tan "anímica", el mundo laboral, aunque estancado, tiene grandes oportunidades que están al alcance de todos. Ahora bien, según los entendidos en esto de las entrevistas de trabajo, hay una serie de normas que el candidato debe asumir y asimilar para embelesar a los responsables de recursos humanos.

Se trata de cinco consejos que se deben seguir a rajatabla, o no, porque proceden de expertos que han hecho muchas entrevistas y creo que eso no es muy alentador. Sea como fuere, estas son las premisas para conseguir el puesto de tus sueños:

No juzgues si no quieres ser juzgado

Es muy habitual referirse a anteriores puestos de trabajo como experiencias nada gratas. Por tanto, es normal que la persona que esté "desmenuzando" tu personalidad, cualidades e intelecto, piense aquello de "no se debe morder la mano que te da de comer".

Las mentiras no van a ningún lado

Esto es básico. Si no sabes de algo, no sabes y no pasa nada. Hay que ser consecuentes con nuestros estudios y virtudes y potenciar todo lo bueno que a buen seguro tenemos. Por ejemplo, si tienes un B1 en inglés, no digas que manejas el idioma a la perfección porque la vergüenza es la única que te va a entender.

De dónde vengo y a dónde voy

Hemos conseguido la ansiada entrevista en esa empresa de nuestros sueños, qué menos que hacer un estudio general de la misma: valores, visión, oportunidades... conceptos básicos que llevamos escuchando desde la escuela. No hay nada peor que ser un "doctor liendres" y que luego, cuando te pregunten, se den cuenta de que de nada entiendes.

De Pinto o de Valdemoro

Los que andáis siempre entre "Pinto y Valdemoro", aquellos que en esta bendita tierra llaman "chaqueteros", no están bien vistos. Si tenemos un pensamiento o ideología hay que defenderla hasta la extenuación. Una vez finalizada la entrevista, puede ser que tu forma de pensar no cuadre con la de la compañía. Una pena, pero en ese punto, lo mismo hasta has salido ganando.

Qué poderoso es Don dinero

Del "chaqueterismo" ilustrado pasamos a los que son capaces de vender las croquetas de una abuela por un par de ceros más en la cuenta. El dinero ayuda a conseguir la felicidad, pero no la da. Unos euros menos y una satisfacción de más en tu día a día, no está pagado.

No eres perfecto. Asúmelo

Y menos mal que uno no lo es, ¿verdad? Para empezar la perfección no existe y de ser así sería aburrida y además no estaríamos buscando trabajo. Partiendo de esta premisa, el candidato se debe mostrar humilde y seguro a partes iguales. No debe entrar en grandilocuentes experiencias ni parecer desesperado. Tan sólo hay que ser uno mismo, responder a lo que se cuestiona y cruzar los dedos porque, a veces, la preparación no es todo lo que está en el asador.