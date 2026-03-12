¿Cuándo se cobra la paga extra de marzo en 2026?

El Estatuto de los Trabajadores reconoce en su artículo 31 el derecho a dos pagas extraordinarias al año, que se añaden a las doce mensualidades ordinarias en que suele distribuirse el salario anual. En concreto, estas se abonan "con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores", normalmente en verano. Ahora bien, el mes de marzo es otro de los meses habituales en que se perciben estos pagos adicionales, pero ¿cuándo se cobran?

Las empresas están obligadas a abonar un mínimo de dos pagas extraordinarias, lo cual no exime de ampliar este derecho hasta repartir tres o cuatro pagas extra a lo largo del año. En este sentido, los trabajadores deben acudir a su contrato laboral o convenio colectivo para saber en qué meses las podrán recibir.

Pago único o prorrateo

Marzo es, junto a octubre, un mes habitual para el cobro de pagas extra, sobre todo entre aquellas empresas que establecen cuatro pagos repartidos cada tres meses. La fecha concreta de cobro de la paga extra de marzo dependerá de la costumbre de cada empresa. Los escenarios más habituales es que llegue junto con la mensualidad ordinaria en un mismo pago, o incluso, que se realice en un segundo pago a mediados de mes. Por eso, muchos trabajadores la recibirán en torno al 15 de marzo o entre el 25 y el 31 del mes.

No obstante, el Estatuto de los Trabajadores determina que "podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades".

¿Cuál es la cuantía de la paga extra de marzo y qué retenciones se le aplican?

El convenio colectivo debe fijar igualmente la cuantía de las gratificaciones extraordinarias. Esta cuantía no puede ser inferior a 30 días del salario base —sin otros complementos o pluses— ni tampoco al salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que en 2026 la cuantía mínima de la paga extra de marzo es de 1.221 euros. En el caso de los contratos parciales o trabajadores afectados por un ERTE con reducción de jornada, esta cuantía se ajusta proporcionalmente al tiempo de trabajo efectivo.

La razón principal por la que la nómina de marzo es ligeramente mayor a la de una mensualidad corriente es que las retenciones por cotizaciones a la Seguridad Social se prorratean en 12 veces al año, aunque se perciban en un único monto. En la práctica, se cotiza por una cantidad superior al salario mensual y después no se cotiza por las pagas extra. A estos cobros adicionales también se les aplica retenciones por el IRPF al formar parte del salario anual.

¿Cuándo se generan las pagas extras y qué ocurre si me despiden?

El derecho a las pagas extraordinarias se genera por cada día que se trabaja. Por defecto, se establece el devengo anual: si el año pasado se cobró el 15 de marzo, la de 2026 se ha generado desde el pasado 16 de marzo al 15 de marzo actual. El convenio colectivo puede establecer devengos desde la fecha en que se cobró la última paga extra, la de Navidad. Los nuevos contratados recibirán la parte proporcional en base a la fecha de incorporación a la empresa.

Cabe matizar que existen algunos periodos durante los cuales no se genera derecho a paga extra, como en los ERTE de suspensión o trabajadores en situación de incapacidad temporal, salvo que el convenio colectivo disponga lo contrario.

En caso de despido, el finiquito debe contener la parte proporcional de las pagas extraordinarias generadas y no recibidas en el momento de la extinción del contrato, estén o no prorrateadas. Si el trabajador no las recibe correctamente, puede asimismo reclamar las pagas extraordinarias mediante papeleta de conciliación o demanda ante el juzgado de lo Social.