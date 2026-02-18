Subida del salario mínimo (SMI) en 2026: Esto es lo que cambia en tu nómina desde ya

Los trabajadores que cobren el salario mínimo estarán exentos de tributación, pero eso no significa que la empresa deje de aplicar retenciones por el IRPF.

Es oficial: el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales para 2026. Esta medida beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024, de los cuales unos 510.000 son andaluces. Pero ¿cómo cambia su nómina a partir de ahora?

Los trabajadores que venían cobrando el SMI en 2025 —1.184€ brutos al mes en 14 pagas— pasarán a cobrar 37 euros brutos más en su nómina mensual si reciben 14 pagas; 43 euros si tienen las pagas extras prorrateadas. Esta subida porcentual del 3,1% se traduce en unos 518 euros más al año hasta alcanzar los 17.094 euros brutos. La medida tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2026, por lo que la empresa deberá abonarles también los atrasos correspondientes al mes de enero, es decir, 37 o 43 euros más, según corresponda.

¿Qué trabajadores se benefician de la subida del salario mínimo?

La subida del 3,1% para 2026 repercute asimismo en los siguientes colectivos:

Los salarios de los trabajadores con contratos a tiempo parcial que perciben el salario mínimo deberán ajustarse en proporción a las horas de trabajo efectivo

Las personas trabajadoras en contratos de duración determinada de menos de 120 días no podrán percibir una cuantía inferior a 57,82 euros por jornada legal en la actividad

Las empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo, no podrán percibir menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Los sueldos de quienes cobren en la actualidad menos del SMI en vigor se eleverán hasta alcanzar dicha renta mínima

También se actualizarán los trabajadores de sectores con convenios colectivos cuyos salarios están indexados al SMI

Esta medida beneficiará asimismo a los jóvenes en prácticas o con contratos de formación, cuyo salario no puede ser inferior al SMI. También se actualizan los requisitos para optar a algunas prestaciones sociales condicionadas al salario mínimo, como el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

¿Tengo que hacer la declaración de la renta si cobro el salario mínimo?

Una de las claves del acuerdo entre Gobierno y sindicatos para subir el SMI en 2026 es que sus receptores estarán exentos de tributar por el IRPF, ya en la Campaña de la Renta de 2027. No obstante, la empresa seguirá aplicando retenciones por IRPF en tu nómina, que Hacienda te devolverá en forma de deducciones fiscales. En la actualidad, esta deducción puede alcanzar los 340 euros para los trabajadores que cobraron menos de 18.276 euros en 2026, si bien el Ministerio baraja ampliarla hasta los 591 euros para quienes obtengan rentas del trabajo inferiores a 20.000 euros brutos en 2026.

Aunque los receptores del SMI no están a priori obligados a hacer la declaración de la renta —el mínimo exento es de 22.000€ con un solo pagadores y 15.876€ con dos pagadores—, los expertos recomiendan siempre revisar el borrador, donde se recogerán las deducciones a las que el trabajador tenga derecho sin tener que realizar ningún tramite adicional. "Si no revisas tu borrador puedes estar perdiendo dinero y Hacienda no te va a avisar", advierte el asesor fiscal Alonso Gómez. En definitiva, puede que a este colectivo le interese tributar por el IRPF pese a no estar obligados.

¿Por qué la nómina es más baja si sube el salario mínimo?

El Gobierno y los sindicatos han acordado asimismo abordar una reforma legal para evitar que las empresas absorban la subida del SMI de 37 euros mensuales mediante la reducción de los complementos o pluses salariales en la misma cuantía. No obstante, esta medida se tramitará a través de un decreto distinto, que transpondrá la Directa europea sobre los salarios mínimos, por lo que no tendrá efectos inmediatos en la nómina de las personas trabajadores que reciban el SMI. Una vez aprobada, las subidas de esta renta mínima se realizarán sobre el salario base.