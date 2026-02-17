Preguntas y respuestas sobre la subida del SMI en 2026: Cuándo entra en vigor, a quién afecta y cómo tributa

Los trabajadores de sectores como la agricultura o la hostelería serán los más beneficiados.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 se materializaba este lúnes con la rúbrica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El acuerdo, que ha contado con el apoyo de los sindidcatos, CCOO y UGT, y el rechazo de las patronales, CEOE y Cepyme, permitirá elevar esta renta mínima hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta subida del 3,1% se traduce en 37 euros respecto a los 1.184 euros que establece el SMI en 2025 más en la nómina de cada mes y 518 euros más al año hasta alcanzar los 17.094€ anuales.

La medida ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros y afectará a 2,5 millones de personas, según la estimación obtenida por Trabajo a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024. En Andalucía, unos 510.500 trabajadores —el 20,7% de la fuerza laboral de la comunidad autónoma— perciben el SMI. ¿Cómo les afectará este incremento?

¿Cuándo abonarán los atrasos de la subida del SMI en la nómina?

La subida del SMI para 2026 se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026. Esto quiere decir que los trabajadores que perciban esta cuantía, además de cobrar 37 euros brutos más en la nómina, deberán recibir los atrasos correspondientes.

Si sube el SMI, ¿suben todos los sueldos?

No, esta medida solo afecta a los trabajadores que ya percibían el SMI en 2025 —1.184€ brutos al mes en 14 pagas—, o bien a quienes en la actualidad cobran menos del SMI en vigor —1.221€ brutos mensuales—, en especial en los sectores con menores retribuciones como el agrícola, la hostelería o el comercio.

En algunos sectores los convenios colectivos establecen un salario superior a este umbral, por lo que no verán reflejado un aumento del salario en su nómina de forma automática. Si bien la ley no obliga a subir los sueldos de forma proporcional, hay convenios colectivos con salarios indexados al SMI, por lo que es posible que se produzca un efecto arrastre que eleve los sueldos medios.

¿A quién afecta la subida del SMI?

La subida del SMI repercute asimismo en los jóvenes en prácticas o con contratos de formación, ya que su salario no podrá estar por debajo del SMI proporcional según su jornada laboral. La subida afecta también a los beneficiarios de algunas prestaciones sociales condicionadas al SMI, lo que puede cambiar la elegibilidad de algunos subsidios como el de desempleo para mayores de 52 años.

¿Cómo les afecta la subida del SMI a los autónomos?

Los autónomos con empleados a su cargo deberán adaptar los salarios de sus trabajadores a la nueva base mínima.

¿Cuál es el SMI neto?

Una de las novedades es que los receptores del SMI en 2026 quedarán exentos de tributar por el IRPF, ya en la Campaña 2027. De acuerdo con las últimas informaciones, Hacienda trabaja en la ampliación de la deducción para este colectivo, que en la próxima declaración de la renta será de 340 euros, y se aplicará a quienes cobraron menos de 18.276 euros anuales en 2025. La cuantía de esta deducción varía según el nivel de ingresos de la siguiente forma:

Salario < 16.576 euros (SMI 2025): 340 euros

Salario de 16.576 a 18.276 euros: 340€, menos 0,20€ por cada euro que sobrepase los 16.576€

Salario > 18.276 euros: 0 euros

Quienes puedan acogerse a esta nueva deducción fiscal, no deberán realizar ningún trámite adicional. Los contribuyentes podrán visualizarla en el borrador de la declaración de la renta, a través de los datos recopilados por la Agencia Tributaria.

Si cobro el SMI, ¿tengo que hacer la declaración de la renta?

De cara a la próxima campaña de la declaración de la renta 2026, los receptores del SMI del 2025 no estrán a priori obligados a hacerla. Con respecto a las rentas del trabajo, están obligados a realizar la declaración de la renta los contribuyentes con salarios por encima de los 22.000€ brutos con un solo pagador, o bien, superiores a los 15.786€ brutos con dos o más pagadores, siempre que el cómputo del resto de pagadores diferentes del principal supere los 2.500 euros.

¿Cuál es el SMI por día y por hora?

Las personas trabajadoras en contratos de duración determinada de menos de 120 días no podrán percibir una cuantía inferior a 57,82 euros por jornada legal en la actividad.

En el caso de las empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo, cuyo salario debe incrementarse de forma proporcional al SMI, no podrán percibir menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

¿Cuánto cobras si trabajas a media jornada?

La subida del SMI también repercute en los trabajadores a tiempo parcial, que deberán ajustarse proporcionalmente.

Próximos pasos: la subida del SMI se realizará sobre el salario base

Una de las claves de la nueva subida recae en el compromiso por parte de Trabajo de abordar una reforma legal para evitar que las empresas absorban este incremento a través de los complementos salariales. De esta forma se pretende evitar que la subida de 37 euros "se pierda por el camino y no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras", ha expresado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Esta ha sido una de las líneas rojas de los representantes sindicales durante la mesa de negociación.

"Muchas de las personas a las que les afecta la subida del SMI, finalmente no lo ven reflejado en la nómina, porque las empresas reducen complementos o pluses salariales en la misma cuantía", denunciaba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, tras las primeras reuniones de la mesa de diálogo social. Los sindicatos apostaban por la regulación conjunta del incremento de la cuantía y la citada modificación, pero Trabajo confirma ahora que se hará a través de dos decretos distintos.

"No es de recibo que los trabajadores vean cómo esos complementos quedan diluidos por la subida del salario mínimo", añadió Pérez Rey. El decreto para vetar las absorciones mediante pluses transpondrá la directiva europea sobre salarios mínimos.