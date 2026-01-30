Se acabó reducir los pluses en nómina: el Gobierno obligará a las empresas a aplicar la subida del SMI sobre el sueldo base en 2026

El Gobierno y los sindicatos han firmando un preacuerdo este jueves subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% este 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta cuantía supone 37 euros más respecto a los 1.184 euros en que se establece el SMI en 2025 y 518 euros más al año hasta los 17.094 euros. La subida tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero y quedará exenta de tributación en el IRPF. Las patronales CEOE y Cepyme se han desmarcado por sexto año consecutivo.

Una de las claves de la nueva subida recae en el compromiso por parte de Trabajo de abordar una reforma legal para evitar que las empresas absorban este incremento a través de los complementos salariales. De esta forma se pretende evitar que la subida de 37 euros "se pierda por el camino y no llegue al bolsillo de las personas trabajadoras", ha expresado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Esta ha sido una de las líneas rojas de los representantes sindicales durante la mesa de negociación.

Según ha avanzado el Ministerio liderado por Yolanda Díaz, esta reforma se llevará a cabo vía real decreto y no como proyecto de ley, con lo que no sería necesaria su convalidación en el Congreso. Este punto ya fue tachado de "otra locura" por parte del representante de los empresarios, Antonio Garamendi, ya que supondría incrementos de entre "un 20% y un 25%" del salario en algunos casos. La CEOE censura asimismo el blindaje de este medida a través de un real decreto.

La subida del SMI para 2026 se tramitará en dos decretos distintos

"Muchas de las personas a las que les afecta la subida del SMI, finalmente no lo ven reflejado en la nómina, porque las empresas reducen complementos o pluses salariales en la misma cuantía", denunciaba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, tras las primeras reuniones de la mesa de diálogo social. Los sindicatos apostaban por la regulación conjunta del incremento de la cuantía y la citada modificación, pero Trabajo confirma ahora que se hará a través de dos decretos distintos.

"No es de recibo que los trabajadores vean cómo esos complementos quedan diluidos por la subida del salario mínimo", añadió Pérez Rey. El decreto para vetar las absorciones mediante pluses transpondrá la directiva europea sobre salarios mínimos.

El preacuerdo para la subida del SMI para 2026 llega la misma semana en que el Congreso ha tumbado el decreto ómnibus, donde se recogía la prórroga de la cuantía actual, de 15.876 euros brutos anuales, debido a lo que el Ministerio ha aprobado una instrucción para su mantenimiento.

¿Cómo tributa el SMI en la declaración de la renta en 2026?

La exención de tributación será otra de las cuestiones que contribuirá al mantenimiento del poder adquisitivo de los perceptores del SMI en 2026. De acuerdo con las últimas informaciones, Hacienda trabaja en la ampliación de la deducción para este colectivo, que en la próxima declaración de la renta será de 340 euros, y se aplicará a quienes cobraron menos de 18.276 euros anuales en 2025.

La cuantía de esta deducción en el IRPF variará según el nivel de ingresos. Por un lado, quienes obtengan rendimientos íntegros del trabajo iguales o inferiores a 16.576 euros anuales —es decir, por debajo del SMI para 2025—, podrán deducirse hasta 340 euros anuales. Mientras, si el salario está comprendido entre 16.576 y 18.276 euros anuales, la deducción será de "340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre los rendimientos íntegros del trabajo y 16.576 euros anuales".

Por tanto, las deducciones quedarían de la siguiente manera:

Salario < 16.576 euros: 340 euros

Salario de 16.576 a 18.276 euros: 340€ menos 0,20€ por cada euro que sobrepase los 16.576€

Salario > 18.276 euros: 0 euros

Quienes puedan acogerse a esta nueva deducción fiscal, no deberán realizar ningún trámite adicional. Los contribuyentes podrán visualizarla en el borrador de la declaración de la renta de 2025, a través de los datos recopilados por la Agencia Tributaria. Ahora bien, es recomendable revisarlo antes de confirmarlo para asegurarse de que se aplican todas las bonificaciones a las que se tiene derecho.