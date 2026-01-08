Así es la propuesta del Gobierno para subir el salario mínimo en 2026: cuantía, tributación y fecha de entrada en vigor

Los sindicatos, satisfechos con la propuesta que les ha trasladado el Gobierno, que evitaría la pérdida del poder adquisitivo por parte de los preceptores del SMI.

El Gobierno ha trasladado esta semana su propuesta a los agentes sociales para subir el salario mínimo inteprofesional (SMI) un 3,1% este 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta cuantía supone 37 euros más respecto a los 1.184 euros en que se establece el SMI en 2025 y 518 euros más al año hasta los 17.094 euros. Esta subida tendría efectos retroactivos al 1 de enero de 2026.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha decantado por una de las dos opciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en esta manera. En concreto, este organismo proponía elevar el SMI un 3,1% siempre que estuviera exento de tributación o de un 4,7%, en el escenario con tributación. Finalmente se ha impuesto la primera alternativa, con lo que se confirma el acuerdo con Hacienda para que los preceptores del SMI no tengan que realizar la declaración de la renta de 2026.

El Gobierno, dispuesto a subir el SMI aun sin el visto bueno de la CEOE

Una vez presentada formalmente la propuesta en la primera reunión de la mesa de diálogo social, la CEOE ha decidido consultar a sus órganos internos. "Me gustaría que la patronal vuelva a la senda de la altura de miras y, desde luego, en un país que además tiene crecimiento importante de los beneficios y los márgenes empresariales, que hubiese acuerdo", ha expresado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista para TVE.

La subida del 3,1% del salario mínimo evita la pérdida de poder adquisitivo, lo que choca con la propuesta inicial de la patronal de elevar la cuantía un 1,5% hasta los 1.202 euros al mes y con tributación. Desde Trabajo creen que hay margen para alcanzar un acuerdo tripartito entre los agentes sociales, aunque en el caso de que la CEOE no se sume, el Gobierno seguirá adelante.

Otra de las cuestiones abordadas entre el Gobierno y los agentes sociales ha sido la modificación de la Ley de Desindexación, con el fin de rebajas las reglas que impiden a las empresas trasladar las subidas de los salarios a los precios de la contratación pública.

CCOO exige regulación para evitar que la absorción salarial mediante los pluses

En cuanto a los sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha confirmado que su sindicato no respaldará el acuerdo para la subida del SMI si el Gobierno no se compromete a reformar su regulación para evitar que las empresas absorban los incrementos a través de los complementos salariales. Durante la reunión de la mesa de diálogo social no se ha abordado esta cuestión que, según Trabajo, se tramitará en un decreto distinto.

"Muchas de las personas a las que les afecta la subida del SMI, finalmente no lo ven reflejado en la nómina, porque las empresas reducen complementos o pluses salariales en la misma cuantía", denuncia el líder sindical. Cabe recordar que UGT y CCOO propusieron elevar el SMI un 7,5% hasta los 1.273 euros al mes, con tributación, lo que equivale a 1.216 euros netos. En este sentido, CCOO se ha mostrado dispuesto a aceptar una subida menor si se garantiza que el trabajador no pierda poder adquisitivo, ya sea mediante el aumento del mínimo exento en el IRPF o la deducción fiscal que se aplicará en la próxima declaración de la renta.

El SMI, aún lejos del 60% del salario medio

Trabajo y los sindicatos se han propuesto que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea ratificada por España. No obstante, el salario medio en España se situó alrededor de los 32.500 euros anuales en 2024, de manera que el 60% son unos 19.500 euros, una cifra por debajo de las subidas planteada.