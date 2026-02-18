¿Cuánto vas a cobrar si trabajas media jornada y cobras el salario mínimo? Así te afectará la subida aprobada para 2026

Los salarios para los receptores de esta renta mínima se incrementarán en un 3,1%, independientemente de la modalidad de contrato.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221€ brutos en 14 pagas para 2026. Esta cifra se traduce en un incremento del 3,1%, lo que supone 37 euros más en la nómina mensual y 518 euros más al año hasta alcanzar los 17.094€ brutos. Los receptores de esta renta mínima verán cómo aumenta su salario de forma automática. El Ministerio de Trabajo estima que unos 2,5 millones de personas se beneficiarán de esta medida, el 20% en Andalucía. No obstante, cabe preguntarse ¿qué ocurre con la parte de estos con contratos a tiempo parcial?

El SMI es la retribución minima que recibe un trabajador por su actividad durante una jornada legal de 40 horas semanales. Las empresas con empleados que percibían el salario mínimo en 2025, o cuyo sueldo sea inferior a la cuantía actual, deberán aplicar de forma obligatoria la subida acordada por Gobierno y sindicatos, independientemente del sector que se trate. En definitiva, no puede haber ningún trabajador que cobre por debajo de esa cantidad, si bien la subida afecta también a los empleados a jornada parcial.

Este es el SMI para los trabajadores a tiempo parcial en 2026

Los sueldos de los trabajadores a jornada parcial que perciban el SMI deberán ajustarse proporcionalmente a las horas de trabajo efectivo. La parcialidad en el empleo continúa siendo estructural en España: de los 1,2 millones contratos firmados en enero de 2026, solo el 18,26% fueron indefinidos a jornada completa. Asimismo, según cálculos de CCOO, unas 239.000 personas que trabajan a tiempo parcial cobran el SMI.

Así, en 2026, el salario de un trabajador a tiempo parcial se aminorará proporcionalmente a las horas de menos que se realicen respecto a la jornada máxima establecida. Por ejemplo, el salario de un empleado a media jornada, con un contrato de 20 horas semanales, que cobra el SMI subirá de los 592€ hasta los 610,50€ brutos mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento de 18,50€ al mes. En caso de que las pagas extraordinarias estén prorrateadas, su sueldo será de 712,25€ al mes.

El SMI para 2026 serán los siguientes en función de las horas trabajadas:

15 horas semanales : 457,86€ al mes (6.410,25€ anuales)

: 457,86€ al mes (6.410,25€ anuales) 25 horas semanales : 763,13€ al mes (10.683,75€ anuales)

: 763,13€ al mes (10.683,75€ anuales) 30 horas semanales : 915,75€ al mes (12.820,50€ anuales)

: 915,75€ al mes (12.820,50€ anuales) 35 horas semanales: 1.068,38€ al mes (14.957,25€ anuales)

La subida del SMI para 2026 se aplicará con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026. Esto quiere decir que los trabajadores que perciban esta cuantía, además del aumento de la correspondiente cuantía en su nómina mensual, deberán recibir los atrasos correspondientes.

¿Tengo que hacer la declaración de la renta si cobro el SMI?

Una de las novedades es que los receptores del SMI en 2026 quedarán exentos de tributar por el IRPF, ya en la Campaña 2027. De acuerdo con las últimas informaciones, Hacienda trabaja en la ampliación de la deducción para este colectivo, que en la próxima declaración de la renta será de 340 euros, y se aplicará a quienes cobraron menos de 18.276 euros anuales en 2025. La cuantía de esta deducción varía según el nivel de ingresos de la siguiente forma:

Salario < 16.576 euros (SMI 2025): 340 euros

Salario de 16.576 a 18.276 euros: 340€, menos 0,20€ por cada euro que sobrepase los 16.576€

Salario > 18.276 euros: 0 euros

Quienes puedan acogerse a esta nueva deducción fiscal, no deberán realizar ningún trámite adicional. Los contribuyentes podrán visualizarla en el borrador de la declaración de la renta, a través de los datos recopilados por la Agencia Tributaria.

De cara a la próxima campaña de la declaración de la renta 2026, los receptores del SMI del 2025 no estrán a priori obligados a hacerla. Con respecto a las rentas del trabajo, están obligados a realizar la declaración de la renta los contribuyentes con salarios por encima de los 22.000€ brutos con un solo pagador, o bien, superiores a los 15.786€ brutos con dos o más pagadores, siempre que el cómputo del resto de pagadores diferentes del principal supere los 2.500 euros.