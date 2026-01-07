¿Cuánto cuesta la bombona de butano en 2026? Esta es la fecha en que se actualizará su precio

El nuevo año 2026 ha venido marcado por la subida del precio de los costes fijos en la factura de la luz o la rebaja de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en lo que respecta al gas. Pero ¿qué ocurrirá con la bombona de butano? En la actualidad se consumen anualmente 64,5 millones de envases de gases licuados del petróleo (GLP), si bien entre 2010 y 2021 la demanda se ha reducido en un 25%. No obstante, este combustible continúa siendo una alternativa energética en los hogares sin conexión a la red de gas natural.

La bombona de butano tradicional de 12,5 kg, la de color naranja, cuesta en la actualidad 15,46 euros. Este precio, regulado por el Gobierno, se redujo en un 4,97% el pasado 18 de noviembre, debido a la bajada en los fletes (-14,9%) y a la apreciación del euro frente al dólar (+0,23%). Sin embargo, se incrementaron los costes de las materias primas, propano y butano (+6,4%). Se trata del tercer descenso consecutivo de este producto.

Precios de la bombona de butano a enero de 2026

Al margen del mercado regulado, cada distribuidora fija los precios de las bombonas del mercado libre, con diferentes pesos y tamaños:

Bombona de butano ligera de Repsol (12 kg): 19,70€

Bombona de butano ligera de Cepsa (12,5 kg): 19,76€

Bombona de butano ligera Disa Nu-b Plus (11 kg): 18,70€

Bombona de butano K6 Repsol (6kg): 17,30€

Bombona de butano Disa Nu-b (6kg): 15,55€

¿Cada cuánto se actualiza el precio de la bombona de butano?

La actualización del precio de la bombona de butano regulada se publica cada dos meses, concretamente, el tercer martes de los meses impares. Esta revisión bimestral se calcula en función de las cotizaciones de las materias primas (butano y propano) en los mercados internacionales, los costes del transporte (fletes) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Además, el precio fijado por el Gobierno incluye el 21% de IVA y el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH), que es de 0,015€ por cada kilogramo.

El precio de la bombona de butano se recoge en una Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La variación máxima está limitada a un 5%, tanto para subidas como para bajadas, y el exceso o defecto de precio se acumula para publicación en revisiones posteriores. La próxima actualización será el martes, 20 de enero de 2026.

Estas revisiones se aplican desde junio de 2022, cuando el Gobierno fijó un tope para el coste de la bombona de butano en 19,55€, después de superar el precio máximo histórico de la última década en enero de ese mismo año (17,50€). Por su parte, las bombonas de butano del mercado libre no se adhieren a una regulación específica, incluyen un margen de beneficios y pueden variar en cualquier momento según las políticas comerciales de cada distribuidora.