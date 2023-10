El descanso, una rutina vital en el día a día de las personas

Hay una reflexión lapidaria que afirma que “el dormir no quiere prisas”. Un sueño de calidad es fundamental para el bienestar físico, pero también para el apartado mental y social. Sin embargo, casi la mitad de la población adulta española y uno de cada cuatro niños no atesora un descanso óptimo.

¿A qué se debe? ¿cómo se puede poner remedio a esta problemática? Para dar respuesta a esta y otras cuestiones sobre el sueño y la importancia que este tiene sobre nuestra salud BBVA y Grupo Joly organizaron un desayuno de redacción titulado Dormir bien para vivir mejor y que contó con la participación de Margarita Carrasco Fernández, Psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas; Francisco Rey, Director de Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros; y Magdalena Trillo, como moderadora.

El primer tema que se trató fue si, en realidad, los españoles dormidos mal, ya que la Sociedad Española de Neurología afirma que doce millones de habitantes en el territorio no descansan lo suficiente y sufre algún tipo de trastorno del sueño. La primera en tomar la palabra fue Margarita Carrasco explicando que esto ocurre porque “no ponemos la atención suficiente a nuestros hábitos e higiene del sueño. Además, tendemos a usar el móvil antes de dormir, descansar en una habitación que no tiene un clima adecuado o no seguir unas rutinas regulares, algo que es fundamental”. Acostarse y levantarse a la misma hora para favorecer los ritmos circadianos, evitar dormir durante el día o estar relajados son algunos de los ejemplos que puso sobre la mesa la experta para conciliar mejor el sueño.

Por su parte, Francisco Rey aseguró que desde BBVA Seguros se ha detectado una creciente preocupación entre los clientes que “se preocupan bastante por sus horas de sueño, algo que es vital para su día a día. Ellos son los que nos piden soluciones adecuadas para contribuir a un mayor bienestar general, y los buenos hábitos en el sueño están ya a la altura de la alimentación o la práctica de ejercicio físico”. En BBVA, estas soluciones que aportan los seguros de salud “ya son un hecho y se han convertido en algo habitual y que tratamos con normalidad con nuestros clientes. El bienestar físico y emocional es vital y nuestros productos contribuyen a alcanzar estas metas”.

Si hacemos referencia a los datos, Rey apuntó que “con datos a junio, tenemos más de 48.000 nuevos clientes que han contratado algún seguro de salud y vamos a cubrir, por tercer año consecutivo, con altas superiores a 100.000 nuevos clientes que depositan su confianza en BBVA”.

Factores que influyen en un buen descanso

Otro de los temas que se abordó fue el de los factores que afectan a ese buen descanso que la sociedad persigue. Para Margarita Carrasco las consecuencias de dormir mal las hemos vivido todos alguna vez. “El día que se duerme mal se produce un efecto dominó: disminuye el rendimiento y la capacidad de atención, suben los niveles de agobio y ansiedad y se tarda mucho más en realizar las tareas diarias”. Carrasco prosiguió explicando que, ante una dura jornada, “siempre intentamos compensar con alcohol, atracones de comida o largas horas delante de la televisión, factores que sin lugar a dudas alteran de manera negativa el organismo y te impiden dormir mejor, algo esencial para mejorar física y psicológicamente”.

“Recurrir a técnicas de respiración o meditación nos hará tener un descanso más reparador y no provocar desórdenes en el día a día”

Dormir bien es muy importante para evitar los denominados trastornos del sueño, “que son dificultades en alguna de las etapas del sueño que nos duran varios días o semanas e interfieren en nuestro día a día”, comentó Margarita Carrasco. Según los datos, en España solo está diagnosticado un 10% de dichos trastornos. La buena noticia es que se pueden prevenir y tratar, pero sólo un tercio de las personas que lo padecen pide ayuda profesional.

Aun así, no hay mal que por bien no venga. Por ello, para aquellos que necesiten romper con esta espiral negativa de sueño lo ideal es, según Carrasco, “seguir hábitos saludables, pautas de higiene del sueño o incluso técnicas de meditación, para así tener un descanso más reparador y no provocar desórdenes a lo largo de la jornada”.

El papel conciliador de los seguros

Francisco Rey aseguró que los seguros de salud juegan un papel fundamental y BBVA es consciente. “La prevención tiene un carácter fundamental en nuestros seguros, que tienen programas específicos de salud que te ayudan a mantener unos hábitos, detectar los malos y obtener unos servicios específicos para poder prevenir las problemáticas que puedan existir en las diferentes fases del sueño”.

“Los seguros están al alcance de todos y la prevención tiene un carácter fundamental en ellos”

BBVA Salud cuenta con 140 profesionales sanitarios de múltiples especialidades para abordar estos programas con los que se ayuda a aminorar ese impacto de los trastornos del sueño. Según los datos, el crecimiento del uso de estos programas de salud, hasta agosto, era de un 14%, un mes en el que se han dado 190.000 usos de dichos programas de salud por parte de los asegurados.

Trastornos del sueño y cuándo buscar ayuda

Margarita Carrasco hizo un repaso de los trastornos del sueño más comunes. Para empezar, habló sobre la dificultad de conciliación del sueño. “Se trata de aquellas personas que estando en la cama no pueden conciliar el sueño. Para ello existe el “tiempo fuera”, una técnica que consiste en salir de la habitación unos veinte minutos, realizar una actividad relajada y volver a la cama cuando se aprecian síntomas de sueño”. Lo importante es sacar de nuestro dormitorio la respuesta de insomnio y evitar que “nuestro cerebro sea el protagonista”.

Margarita Carrasco “La tecnología es muy necesaria, pero debe usarse fuera de los horarios de descanso”

Por otro lado, está el despertar nocturno. “Son desvelos que se producen en la madrugada y con los que ya no se vuelve a conciliar el sueño o cuesta mucho”. Este tipo de problemática suele solventarse como la anterior, aunque con menos tiempo será suficiente.

Por último, está el despertar temprano. “Se trata de levantarse mucho antes de la hora deseada y para erradicarlo lo ideal sería tener cerradas las persianas y, sobre todo, no mirar la hora para no supeditar nuestro sueño al minutero”.

Margarita Carrasco cree conveniente recurrir a técnicas de respiración o meditación. Si esto no surtiera efecto se puede acudir a medicación guiada, siempre con la supervisión de un médico”.

La tecnología, un arma de doble filo

La tecnología puede ser detractor del sueño o aliado. Para Margarita tiene esas dos vertientes fusionadas. “los dispositivos móviles son perfectos para acceder a consultas médicas, pero hay que usarlos de manera adecuada, y no en las horas de sueño, ya que ver las redes sociales o noticias catastróficas pueden ser el detonante de un mal descanso. La tecnología sí, pero en otro momento del día”.

Francisco Rey añadió que “la tecnología es aliada y tiene los mismos retos y desafíos en todos los sectores., pero especialmente en el sector servicios y en el ámbito de la salud”. Los clientes quieren “disponibilidad inmediata, las 24 horas del día y nosotros ofrecemos los diferentes canales que existen para que ellos puedan elegir”. Además, Rey remarcó que la tecnología nos ayuda a “prevenir, diagnosticar y curar”.

Los seguros, salud al alcance de todos

Los seguros de salud cada vez son más tenidos en cuenta por una población que busca el bienestar general en su día a día. Aun así, muchos se preguntan si los mismos están al alcance de todos. Francisco Rey aseguró que “los seguros claro que están al alcance de todos, y en BBVA llevamos trabajando muchos años en ayudar a nuestros clientes a tener, no solo una buena salud financiera, sino en todos los aspectos de su vida, incluido el sueño”.

Los seguros de BBVA van más allá y las facilidades son protagonistas. “Para aquellas personas que lo necesiten, ponemos a disposición de nuestros clientes la posibilidad de fraccionar el pago de los seguros mensualmente para evitar sobresaltos en el pago, que muchas veces llegan en momentos de más dificultades económicas”.

Francisco Rey “La preocupación por el sueño está ya a la altura de llevar una buena alimentación o la práctica de ejercicio físico”

Además, los seguros de BBVA son personalizados. “Hemos dado un paso más y dentro de nuestra APP hemos incluido el apartado “Espacio Seguros”, que nos posibilita que el cliente pueda interactuar con todo aquello de lo que disponen los seguros, como una cita médica, además de tener a su alcance toda la información y coberturas de sus seguros, así como ofertas o recomendaciones personalizadas en base a las necesidades del cliente”, apuntó Rey. En definitiva, simplificar y mejorar el día a día de las personas.

BBVA y Sanitas se unen con un objetivo común, hacer que sus clientes tengan una mejor vida y que, más allá de sus preocupaciones, puedan descansar tranquilos con la seguridad que estas dos compañías ofrecen a la sociedad.