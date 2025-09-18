Devolución del IRPF a los jubilados mutualistas: ¿es necesario realizar el trámite para los ejercicios de 2023 y 2024?

Los jubilados mutualistas ya pueden solicitar la devolución del IRPF a Hacienda; una cantidad que les corresponde debido a las cotizaciones de más que realizaron entre 1967 y 1978. Asimismo, después de la última modificación normativa, el Gobierno ha asegurado que realizará el ingreso en un único pago de hasta 4.000 euros, según el caso.

Para que esta medida sea efectiva, es importante presentar la solicitud oportuna, incluso en el caso de aquellos que ya lo hicieron y cuya resolución no fue acordada antes del 22 de diciembre de 2024. En la misma línea, Hacienda solo tramitará las devoluciones correspondientes a los ejercicios impositivos de 2019 a 2022, así como también de los años anteriores no prescritos.

Esta medida viene de la mano del Tribunal Supremo que, finalmente, ha reconocido el derecho de los mutualistas a la mencionada reducción fiscal, debido a las tributaciones de más que no pudieron ser deducidas en su momento. Se trata de un proceso acelerado en gran parte por las sucesivas correcciones normativas y las reclamaciones de los colectivos afectados.

¿Cómo presentar la solicitud para obtener la devolución del IRPF?

Las personas que deseen presentar la solicitud para obtener la devolución correspondiente, deberán dirigirse a la página web de la Agencia Tributaria y seguir una serie de pasos muy sencillos:

Seleccionar la opción 'Mutualistas: solicitudes de devolución' que aparece en el carrusel lateral.

Acceder al apartado del ' Formulario de la solicitud '.

'. Identificarse mediante tres posibles vías: certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve Móvil .

. Una vez dentro, ya figuran los datos personales del solicitante y será preciso incluir el número de teléfono y una cuenta bancaria para recibir el ingreso. Es importante ser el titular de la misma.

para recibir el ingreso. Es importante ser el titular de la misma. Firmar y enviar la solicitud.

No será necesario aportar información adicional, salvo que Hacienda la requiera más adelante. Por el momento, para efectuar la solicitud, basta con presentarla de esta forma, tal y como indica la Agencia Tributaria.

El IRPF de 2023 y 2024 se devolverá de forma automática

Por último, la devolución del IRPF relativa a los ejercicios de 2023 y 2024 se realiza de manera automática, por lo que no es necesario presentar una solicitud expresa para estos casos. "Para IRPF 2024 y ejercicios siguientes, el procedimiento será automático, tal y como se procedió para el IRPF 2023 en la anterior campaña de la Renta", explica la administración pública en su sección de 'Preguntas frecuentes'.

"Si la AEAT dispone de toda la información, la reducción ya aparecerá en los datos fiscales de cada año con el concepto 'Ajuste por Mutualidades - DT2 LIRPF'; y el ajuste se aplicará automáticamente en la declaración del IRPF". Además, "este cálculo también se realizará para los mutualistas que ya han recibido resolución estimatoria de las solicitudes de devolución de ejercicios anteriores (vía autoliquidación, solicitud de rectificación y/o formulario)". Por lo tanto, no será necesario realizar ningún trámite adicional, ya que aparecerá directamente con los datos personales del contribuyente.