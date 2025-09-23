¿Qué día se cobran las pensiones en septiembre?

La mayoría de las entidades bancarias procederá al abono de las pensiones entre el 23 y 25 de septiembre.

La cuesta de septiembre supone un esfuerzo económico para los hogares mayor incluso que la cuesta de enero. En este sentido, los pensionistas españoles aguardan el ingreso de sus prestaciones, que supone la principal fuente de ingresos para 9,4 millones de personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Si bien el calendario de abono de las pensiones está fijado oficialmente por la Seguridad Social entre los días 1 y 4 de cada mes, la mayoría de las entidades financieras deciden anticipar este ingreso. Esta no es una obligación legal, sino que responde a la política interna de cada banco con el objetivo de facilitar a sus clientes la disposición del dinero con antelación.

Fecha de cobro de la pensión de los principales bancos

Los principales bancos españoles procederán al abono de la pensión de forma escalonada. Cada uno ha decidido optar por un día distinto de la última semana de septiembre, aunque se concentran entre los días 23 y 25 de este mes. Esta medida afecta tanto a quienes reciben prestaciones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, así como a los titulares de prestaciones no contributivas. Así queda el calendario:

Bankinter: martes 23 de septiembre

Evo Banco: martes 23 de septiembre

Unicaja: martes 23 de septiembre

Caja de Ingenieros: martes 23 de septiembre

Caixabank: miércoles 24 de septiembre

Banco Santander: miércoles 24 de septiembre

BBVA: jueves 25 de septiembre

ING: jueves 25 de septiembre

Abanca: jueves 25 de septiembre

Ibercaja: jueves 25 de septiembre

Kutxabank: jueves 25 de septiembre

Laboral Kutxa: jueves 25 de septiembre

Cajamar: jueves 25 de septiembre

Estas fechas tiene carácter orientativo y responden al día habitual de ingreso de los diferentes bancos. En cualquier caso, los pensionistas deberán confirmar la recepción del cobro de la pensión a través de los canales de atención al cliente o la aplicación de banca móvil.

Más jubilados, más mayores y con pensiones más altas

Con el fin de las vacaciones y la reactivación de los gastos habituales, disponer de efectivo con antelación supone una ventaja para los pensionistas. La Seguridad Social abonó el pasado mes de agosto 10.374.297 pensiones contributivas a cerca de 9,4 millones de personas, con un gasto que asciende a 13.620,9 millones de euros.

La pensión media del sistema alcanza los 1.312,9 euros mensuales, lo que supone un aumento del 4,5% respecto a agosto de 2024. En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben casi 6,5 millones de personas, se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, la pensión media de viudadedad, la principal para 1,5 millones de personas, es de 935,8 euros mensuales.

La edad media de jubilación ya es de 65,3 años, gracias en gran parte al aumento de las jubilaciones demoradas, que representan ya el 11,4% de las nuevas altas. Las jubilaciones anticipadas, en contraste, han caido un 12,4% en seis años y suponen el 27,6% de las nuevas jubilaciones.