Los españoles gastarán una media de 610 euros en sus vacaciones de verano, una cifra que sube por primera vez desde 2018, después de que el año pasado anotara la media más baja, 566 euros.Según el informe de verano del Observatorio Nacional del Turismo Emiros (ObservaTUR) presentado este lunes, para esta temporada vacacional los destinos internacionales recuperan fuerza, aunque todavía no alcanzan los niveles prepandemia.Además el porcentaje de quienes tienen previsto salir en los próximos meses sube más de 20 puntos, hasta el 89 %, con una recuperación de los viajes en avión en detrimento de los desplazamientos en coche, que caerán un 11 %.No obstante, en el sector preocupa la evolución de la economía y, en particular, de los precios, por el aumento del coste de la energía, además de la evolución del conflicto de Ucrania.El hotel se consolida como el alojamiento más seleccionado, y sube nueve puntos sobre 2021 pero todavía no consigue las ocupaciones de 2019, pero las estancias se acortan.

Un 89% de los españoles irán de vacaciones este verano

El gasto medio en las vacaciones de verano cae un 15 % sobre 2018, el primer año del que ObservaTUR registra datos, aunque se recupera un 7,7 % respecto a 2021, sobre todo como consecuencia del empuje de los viajes al extranjero.

Si en 2018 los españoles gastaron 719 euros por persona en sus vacaciones de verano, en 2019 la cifra bajó levemente, a 714 euros, para descender con fuerza en 2020 (595 euros) y 2021 (566). En 2022 subirá a 610 euros.

De este presupuesto, un 34 % se gastará en alojamiento, un 25 % en restauración, un 20 % en transporte y un 19 % en actividades y compras.

Según la encuesta de ObservaTUR, alrededor del 89 % de los españoles (20 puntos más que un año antes) tiene previsto viajar este verano.

De ellos, un 37 % ya ha hecho sus reserva, pero un 31 % esperará casi hasta el último minuto para estar seguros de que podrán viajar.

En torno a un 12 % no se moverá este verano. De este universo, el 50 % dice que no lo hará por razones económicas; el 23 % por falta de tiempo; un 12 % todavía señala temores relacionados con la pandemia (23 % hace un año), y el 2 % alude a las consecuencias de la invasión de Ucrania como la razón para no viajar.

Un 60% irán a destinos nacionales

De los que saldrán, un 60 % optan por destinos nacionales, entre los que triunfan los de sol y playa (41 %), seguidos de los viajes familiares (15 %) y los culturales (14 %).

El 18 % de los consultados se irá de viaje internacional, donde las opciones más elegidas son el Caribe (con cifras por encima de las de 2019) y Estados Unidos. Los desplazamientos a Europa subirán también, aunque no a los volúmenes de 2019.

Un 22 % de los viajeros españoles combinará destinos nacionales e internacionales.

El crucerismo, todavía muy rezagado sobre los niveles anteriores a la covid, aumenta en nueve puntos porcentuales sobre 2021.

El hotel se consolida como el alojamiento más seleccionado, y sube nueve puntos sobre 2021 (hasta el 36 %), pero todavía no consigue las ocupaciones de 2019; en tanto el alojamiento propio desciende 11 puntos respecto a un año antes y 18 puntos sobre 2020.

Las estancias se acortan algo sobre años anteriores: la mayoría de los viajeros disfrutará de unas vacaciones de un mínimo de ocho días y un 14 % superará la quincena.

Aunque la mayoría de los viajeros (68 %) optará por el vehículo propio en sus desplazamientos estivales, el avión experimenta una clara mejoría y se sitúa ya cerca de los niveles prepandemia.

Agosto es el mes preferido por los españoles (42 %), con más importancia entre el rango de 50 a 64 años, al tiempo que los mayores de 65 años se inclinan por julio.

Un 74 % de los consultados para el informe dice que viajará con su pareja y un 41 % afirma que hay una alta probabilidad de contratar un seguro, principalmente de cancelación.

Preocupa la evolución de la economía

La confianza en la evolución de la economía española ha caído sustancialmente sobre 2019, según manifiestan los consultados por ObservaTUR.

También citan entre las razones que pueden frenar algo la recuperación del turismo la subida continuada de los precios, el aumento del coste de la energía y la amenaza que supone la invasión de Ucrania por Rusia.