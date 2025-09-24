Las fotos de la presentación de El Conciso
Todas las imágenes de la presentación del nuevo medio económico andaluz de Grupo Joly

Nace el periódico económico El Conciso

El mundo del periodismo está de enhorabuena con el nacimiento de El Conciso, el único periódico económico con enfoque andaluz, que se suma a la oferta del Grupo Joly, que ya cuenta con otras diez cabeceras en las ocho provincias de la región.

