La franquicia local triunfa en Andalucía y sigue creciendo.

En España conviven 1.386 marcas y solo BBVA tiene hasta 525 acuerdos de colaboración para abrir franquicias. Se trata de un modelo de negocio que llegó en los años 70 y que, como la globalización, no es una moda sino una realidad que no deja de crecer.Al pensar en franquicias muchas veces pensamos en grandes marcas americanas sin darnos cuenta del autónomo o pyme local que hay detrás, ya que no deja de ser un emprendimiento acompañado, que asegura el crecimiento y expansión del negocio. Para analizar el panorama actual de franquicias en Andalucía, su expansión, ventajas y retos, ha tenido lugar un Encuentro de Redacción BBVA-Grupo Joly moderado por Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly y la participación de María Eugenia San Segundo, responsable del departamento de Franquicias y Convenios Pymes de BBVA España y las franquicias Mahalo Poké con Ángel Martín, director de Expansión de Mahalo Poké como representante y Fermento Casa de Panaderos, con la intervención de Ignacio Antón Carrasco, director de Operaciones.

La primera en intervenir fue María Eugenia López San Segundo, quien aseguró que “estamos en un momento de tormenta perfecta. La globalización ha llegado para quedarse y la franquicia es la globalización del comercio minorista que apoya el emprendimiento en el comercio de calle”. Recordó cómo aparecieron las primeras franquicias de alimentación americana en España y el punto clave para su crecimiento, “en la anterior crisis económica, cuando se pasó de 600 a 1.200 marcas operando en España y 3.000 franquicias más los que querían abrir sus locales propios”, López también explicó que entonces empezaron a surgir marcas autóctonas españolas que se desarrollan con éxito en Andalucía y Extremadura. LLegando al momento actual, la representante de Franquicias de BBVA afirmó rotunda que “estamos ante una tormenta perfecta: una crisis pandémica muy dura para los franquiciados pero que han tenido apoyo fundamental de las marcas para reinventarse y dar servicio de venta al cliente en periodos de restricciones horarias, confinamiento, etc.”

Para ella, la franquicia empieza a ser “palanca que ayudará a crecer de forma sostenible y rentable” la economía. Un ejemplo de franquicia que no ha cesado su actividad durante la pandemia de la Covid-19 es Fermento Casa de Panaderos. Su director de Operaciones, Ignacio Antón Carrasco explicó que “La panadería es un servicio esencial y desde la pandemia el crecimiento es exponencial, abrimos en Oviedo, Marbella, Gijón, Barcelona y Madrid”, pero después de haberse afianzado en su Málaga natal. Para él, la franquicia “es una llave para el autónomo o empresa que solos no son capaces de abrir su negocio”.Un segundo ejemplo de éxito llega desde Granada. Se trata de la franquicia Mahalo Poké, dedicada a la comida saludable hawaiana. Según afirmó su director de Expansión, Ángel Martín, en la pandemia se ha visto un cambio de tendencia hacia la vida y la comida saludable, la comida a domicilio, etc. que ellos han aprovechado “para expandirnos primero por Granada y luego reforzar nuestra presencia en Andalucía”.

Disminuir el riesgo

Durante el encuentro digital quedó claro, tanto por parte de la entidad bancaria, como por los empresarios, es que la franquicia es una “palanca del emprendimiento para las pequeñas pymes que quieren dar el paso y cambiar”. Y para ayudar en el proceso BBVA dispone de un departamento de Franquicias para “ayudarles en la apertura pero también darles un servicio integral de toda la gestión de franquicia (cubrir la liquidez diaria, sistemas de cobro, encontrar otros local, ayudar transición sostenible con el medio ambiente ...)”. El banco cuenta con acuerdos con más de 500 marcas. El franquiciado “tiene dudas que nosotros resolvemos porque ya las hemos vivido –disponen de un especialista en cada territorio–, les proponemos cercanía e interlocución única allá donde abra el negocio”, recalcó María Eugenia López, ya que los franquiciados guardan rasgos comunes, como la preocupación de inversión a corto y largo plazo, el día a día o la transición tecnológica.

Sostenibilidad

La franquicia, como cualquier otro modelo de negocio, afronta estos días su transformación tecnológica y sostenible, ya que tienen que ser respetuosos con el medio ambiente. “Entre los retos de futuro está el adaptarnos a nuevos perfiles de franquiciadores y a nuevos emplazamientos. No todo el mundo puede estar preparado para lo que cree que es una franquicia, pero es el emprendimiento más seguro ya que vas acompañado de la marca”, explicó Ángel Martín, director de Expansión de Mahalo Poké. Por su parte, Ignacio Antón Carrasco insistió en que el “tema tecnológico es esencial tanto en el trato de la franquicia con el franquiciador como con los clientes”, y sin olvidar que “hay que desarrollar el equipo humano que hay detrás”. Y es que, los participantes en el encuentro también insistieron en que detrás de la franquicia no solo está una gran marca, sino un equipo humano que pasa por un autónomo o pequeña empresa local.

Los consejos

Por último, los ponentes quisieron dar unos consejos para aquellas personas o empresas que quieren dar el salto a la franquicia y aprovechar también los fondos europeos: “si está decidido y el colchón financiero es bueno que llame a la franquicia y que no lo dude porque es un modelo de negocio intuitivo donde hay más oportunidades de expandirse”, aseguró Ángel Martín, y a lo que Ignacio Antón Carrasco apostilló que “lo peor ha pasado y ahora es el momento para el que tenga la inquietud de abrir un negocio”.

Por último, María Eugenia López completó los consejos enunciando que “hay que dar tiempo a las marcas para que testen sus modelos de negocio. Lo primero es animar a cualquier tipo de franquiciado (el inversor, el que quiere diversificar, profesionales que ya tienen franquicias de otras marcas, etc.) a ponerse en manos de una franquicia y ver todas las opciones”, ya que, a día de hoy, “la trayectoria del minorista en franquicias sigue en crecimiento. Todas las marcas con las que trabajamos tienen un plan de expansión para el año 2022. Hay que confiar en este sistema de franquicias”.

Si quiere ver el vídeo completo del encuentro pinche en este enlace.