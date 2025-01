El Gobierno pasa la pelota de Muface a las aseguradoras: "Han decidido abandonar a un millón de funcionarios"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que "el tema Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe", aunque ha subrayado que ya ha llegado el momento de hablar del trasvase de los mutualistas al sistema público que, aunque necesita un refuerzo, no "eclosionará" por ello. En una entrevista en RNE, García ha vuelto a insistir en que son las aseguradoras las que, "haciendo números", han decidido "abandonar" a un millón de funcionarios y sus familiares porque, al hacerse mayores, ya no le son rentables.

"Las aseguradoras tienen el negocio en otro sitio, en los seguros privados, que han subido de 8 millones a 12 millones las personas que tienen uno", algo que, por otra parte, "es legítimo". "No sé si eso es judicializable, pero son libres de presentarse o no a un concurso", ha enfatizado.

Por el contrario, ha alabado el trabajo que está haciendo el Ministerio de la Función Pública, que ha ampliado el plazo para que las compañías presenten ofertas para hacerse con el contrato, y el esfuerzo "significativo" que les ha hecho el Gobierno al incrementar las primas hasta un 33,5%. De modo que "el tema Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe", ha recalcado la ministra de Sanidad, que ha querido reiterar su mensaje de tranquilidad a los mutualistas: "No se preocupen, que la sanidad pública siempre va a estar ahí" e incluso va a mejorar la asistencia que reciben al disponer de Atención Primaria.

Reforma del sistema

En este sentido, García ha opinado que "ha llegado un punto en el que no hay que hablar de Muface sí o Muface no", un "subsistema dentro del sistema" que, en todo caso, es "anacrónico", sino "de cuándo se hace ese traspaso de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud". No obstante, el sistema público, ha reconocido, requiere "obviamente" de "reformas profundas" porque en muchos aspectos se ha quedado "obsoleto".

Mónica García ha rechazado que la sanidad pública vaya a "eclosionar" por atender a un 2 % más de población; si no lo hizo con la pandemia, cuando se disparó un 60 % el incremento de la demanda tampoco lo hará ahora.

De esta forma, "las comunidades que tienen unas listas de espera de 9 meses van a seguir siendo de 9 meses, no porque te venga un 2 % de la población vas a tener más", ha concluido.