El grupo sevillano Puerto de Indias, adquirido por el dueño de ron Zacapa

Industrias Licoreras de Guatemala (ILG), propietaria del ron Zacapa, ha alcanzado un acuerdo para comprar el grupo sevillano Puerto de Indias al fondo estadounidense HIG, según ha confirmado El Conciso en fuentes próximas a la operación. El cierre se producirá en las próximas semanas y supone la entrada del gigante guatemalteco en el mercado europeo con una plataforma industrial y comercial consolidada.

Un movimiento estratégico para crecer en Europa

ILG, con una facturación superior a 450 millones de dólares, es uno de los mayores productores y distribuidores de rones añejos y otras bebidas espirituosas en mercados nacionales e internacionales. Entre sus marcas más reconocidas figura Zacapa, considerado uno de los mejores rones del mundo. Con esta adquisición, la compañía no solo incorpora la marca líder en ginebras saborizadas, sino que gana capacidad para fabricar y distribuir sus productos en Europa, aprovechando sinergias comerciales.

La empresa guatemalteca, dirigida por Luis Ibáñez y Douglas Franco, cuenta con plantaciones, plantas embotelladoras y una potente cadena logística. Desde hace 48 años produce rones añejos y destilados, aguardientes, licores de café, ginebra, vodka y otras bebidas. Entre sus enseñas destacan Botran, Venado, Colonial, Ron XL, Xibal Gin, Quezalteca y Cane Vodka. Sus rones tienen Denominación de Origen Protegida Ron de Guatemala, que regula desde la caña y la miel virgen hasta el sistema de añejamiento bajo solera.

Puerto de Indias, pionera en la ginebra rosa

La marca sevillana, fundada por los hermanos José Antonio y Francisco Rodríguez, revolucionó el mercado con la ginebra de fresa y después amplió su catálogo con sabores como sweet melón, lemonberry, classic, pure black, peach&orange, mango y una versión sin alcohol. Sus productos se venden en 40 países, entre ellos México y otras naciones latinoamericanas, donde la integración con ILG abre nuevas oportunidades de crecimiento.

En 2017, Puerto de Indias alcanzó 6 millones de botellas vendidas, pero la irrupción de nuevas ginebras saborizadas, la paralización de la hostelería y el turismo durante la pandemia y el cambio en los hábitos de consumo redujeron las ventas a 4,6 millones el pasado año. En 2024, el grupo registró unas ventas brutas de 50 millones y un ebitda de 10 millones de euros.

Siete años bajo el control de HIG

En 2018, el 66% del capital pasó a Sevillian Craft Spirits, vehículo creado por HIG para la operación. En 2021, el fondo adquirió el resto, salvo un 1,3% que mantiene Javier Barnés, socio incorporado en 2015. HIG pagó más de 100 millones por la práctica totalidad del grupo y, tras profesionalizar la gestión y potenciar la internacionalización, se desprende ahora del 98,7% del capital.

A finales de 2025, Puerto de Indias refinanció 30 millones de deuda con varias entidades, entre ellas CaixaBank, BBVA, Ibercaja y Bankinter. El acuerdo, homologado por el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, aplaza el pago hasta 2031. Con este asunto resuelto, el fondo culmina una etapa marcada por la caída del consumo tras el Covid y los nuevos hábitos.

Una operación con impacto en el sector

La compra permitirá a ILG reforzar su posición en Europa y ampliar su presencia en mercados donde Puerto de Indias ya opera. El grupo guatemalteco exporta a más de 180 países y ahora suma una marca icónica en España, líder en ginebras saborizadas. La integración abre la puerta a nuevas estrategias comerciales y a la consolidación de un segmento que ha vivido una intensa competencia en los últimos años.