Los hurtos se disparan en Navidad con pérdidas de 817 millones de euros: perfumes, embutidos y videojuegos, entre los productos más codiciados

Con la llegada de la Navidad, las calles se llenan de compradores, luces y promociones, pero también de un fenómeno cada vez más preocupante para el comercio: el aumento de los hurtos en tiendas y supermercados. Los datos más recientes, obtenidos por el Barómetro del Hurto en la Distribución Comercial, apuntan a un impacto económico de 817 millones de euros en el sector durante los últimos meses del año.

"La campaña navideña concentra dinámicas que facilitan esta práctica: mayores afluencias, personal más tensionado y un entorno en el que los delincuentes se sienten más anónimos", explica Carlos Cruz, Director Comercial de Checkpoint Systems en España. En una nota de prensa, la compañía sostiene que esta época se consolida como "la preferida para cometer delitos en comercios, convirtiéndose en la estación más crítica para la pérdida desconocida". En concreto, se produce en invierno el 29% de los robos de este tipo.

Los hurtos se disparan en Navidad

"Nuestro trabajo se centra en ayudar a los comercios a entender estos patrones y a identificar dónde se producen las principales vulnerabilidades", prosigue Cruz. "Detectamos que la reincidencia y la actividad de bandas organizadas son factores determinantes, y que la escalada de agresividad añade una complejidad adicional a la prevención; lo que hace elemental apostar por soluciones apoyadas en la innovación tecnológica".

En este sentido, el 74% de los encuestados afirma que la agresividad verbal o física de los infractores hacia el personal de la tienda se ha incrementado de manera notable; mientras que el 65% advierte sobre la dificultad cada vez más acuciante de encontrar personal de seguridad. "Insistitimos en la importancia de combinar herramientas de protección eficaces con una gestión más estratégica de los riesgos, especialmente en un período del año en el que los intentos de hurto se multiplican", concluye Carlos Cruz.

¿Cuáles son los productos más hurtados en Navidad?

La Navidad es una época de grandes aglomeraciones y estrés, por lo que se crea el "caldo de cultivo ideal" para los infractores. Todo ello nos lleva a una pérdida desconocida que supone el 1,1% del total de facturación, según los datos de Checkpoint Systems. Hablamos en este caso de la diferencia que existe entre el inventario teórico, lo que debería haber, y el inventario real. Pero ¿cuáles son los productos más hurtados?

En concreto, el top 5 de los artículos más robados en supermercados y tiendas durante la campaña navideña son los siguientes:

Perfumes y maquillaje. Vinos y licores. Embutidos. Videojuegos y juguetes. Smartphones.

Ahora bien, ¿cuáles son las sanciones a las que se enfrentan las personas que cometen estos actos delictivos? El artículo 234 del Código Penal establece una pena de prisión de seis a dieciocho meses para el que, "con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño", siempre que la cuantía de lo sustraído exceda de los 400 euros. Si este no es el caso, "se impondrá una pena de multa de uno a tres meses".