Imagina Advertising gana el Premio Agripina Internacional nuevamente

La agencia sevillana Imagina Advertising ha conseguido alzarse, por segundo año consecutivo, con el Premio Agripina en la categoría Internacional gracias a su campaña 'Art is Back' para promocionar la Bienal de Arte de Pontevedra. Este reconocimiento refuerza el talento, la creatividad y la proyección internacional de la agencia andaluza en el competitivo sector publicitario.

Tras obtener este mismo galardón en la edición de 2024, Imagina Advertising consolida su posición como agencia creativa de referencia nacional e internacional. El año pasado ya destacó por su trabajo como agencia de comunicación europea para la empresa de alimentación animal Inaba, situando así el talento sevillano en el panorama publicitario global. Este nuevo premio demuestra la capacidad de la agencia para abordar proyectos de gran envergadura con proyección internacional y un elevado nivel creativo.

La campaña ganadora: 'Art is Back'

La Bienal de Pontevedra, tras 15 años sin celebrarse, ha regresado con fuerza como evento cultural de alcance internacional con más de 60 artistas procedentes de 28 nacionalidades que participan en su 32ª edición. La ciudad gallega se ha convertido tanto en escenario como en protagonista de la exposición.

El trabajo de Imagina Advertising para este evento pivotó en torno al concepto creativo 'Art is Back', una idea concebida para anunciar con impacto el regreso de la Bienal tras su larga ausencia e impulsar su reencuentro con la ciudadanía. A partir de esta idea, la agencia desarrolló la identidad visual completa del evento y su aplicación en todos los soportes expositivos y urbanos, complementada con fotografía y un spot audiovisual que conectan el arte contemporáneo con la vida cotidiana de Pontevedra.

Consolidación internacional desde Sevilla

Para Imagina Advertising, obtener el Agripina Internacional por segundo año consecutivo supone la consolidación de su posición como agencia con proyección global, demostrando su capacidad para ejecutar desde Sevilla proyectos creativos a escala internacional. Este reconocimiento funciona además como impulso para continuar innovando y afrontar nuevos desafíos, sin perder la identidad y raíces locales que caracterizan a la empresa.

El galardón refuerza la confianza tanto de clientes actuales como potenciales, que encuentran en Imagina un aliado premiado y avalado por jurados especializados en el sector. Simultáneamente, representa un motivo de orgullo para Sevilla, que ve cómo una empresa andaluza sigue creciendo y destacando en el ámbito de la creatividad internacional.