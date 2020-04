El impacto del Covid-19 en el turismo puede llegar a 124.000 millones

La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur advierte que, si se confirma el escenario de desescalada progresiva del sector hasta finales de año debido a la crisis del coronavirus, esto podría tener un impacto de 124.150 millones de euros en la actividad del sector en el año 2020, lo que supone una caída del 81,4% sobre el total de la actividad del año anterior. Y eso no sólo afectaría a la industria del turismo, ya que, supondría a su vez, en valores absolutos, una mayor caída del PIB español que el previsto recientemente por el FMI, para el total de la economía española en el 2020.

La patronal turística ha monitorizado en los últimos días el impacto de la paralización de la actividad y ha constatado que las previsiones están empeorando de manera acelerada en relación con el escenario central que había previsto hasta el 30 de marzo.

Por ello Exceltur revisa otra vez al alza las pérdidas que podría registrar el sector turístico nacional este año teniendo en cuenta el postergamiento en los posibles plazos de arranque de las actividades turísticas, la inexistencia de protocolos “conocidos, precisos y consensuados”, así como un calendario de aplicación en el tiempo.

A todo esto se suma un escenario macroeconómico complejo en Europa, con la mayoría de los mercados afectados por la crisis del coronavirus, el efecto psicológico de una mayor seguridad en entornos cercanos, así como la reducción de la renta disponible para el gasto vacacional y el aumento del desempleo.

Andalucía sería la segunda región más afectada, con 20.888 millones de euros

Todo ello llevaría a una primera previsión de que el PIB turístico caería a finales de 2020 en 92.556 millones de euros lo que supondría un descenso del 60,7% sobre el total de la actividad turística directa a indirecta estimada para 2019.

Pero en el caso de que se cumplan las peores previsiones tal y como anunciaron el pasado viernes los ministerios de Consumo, Trabajo y Hacienda que no prevén una desescalada del turismo antes de finales de año, Exceltur estima que las previsiones podrían ser aún peores. La demanda podría no comenzar su recuperación hasta finales de año y no se generará ningún tipo de actividad económica. Además, el nivel de actividad turística en el verano, en el caso de haberla, estará muy vinculada a pequeños viajes de proximidad en España y llenos de restricciones, en instalaciones alojativas particulares o de tamaño reducido para evitar aglomeraciones y riesgos de contagio.

Exceltur eleva hasta cerca de 125.000 millones el impacto en la actividad turística del coronavirus siendo Cataluña una de las comunidades más afectadas con unas pérdidas de actividad turística respecto a 2019 en el entorno de los 25.218 millones. Le siguen Andalucía (20.888 millones), Madrid (15.442 millones), Baleares (13.520 millones, el 95,2% de su actividad turística de 2019) la Comunidad Valenciana (13.450 millones), Canarias (12.645 millones) y Galicia (5.685 millones).