Juanma Lorente, abogado laboralista, aclara tu nómina: "Uno de los errores más frecuentes tiene que ver con las horas extra"

Enero es un mes de nuevos comienzos y, para muchos trabajadores, también lo es de revisar la nómina con otros ojos. El inicio del año suele traer consigo cambios fiscales y ajustes salariales. Por ello, se trata de un momento fundamental para comprobar que el recibo refleja correctamente lo que dicta el convenio. En palabras del abogado laboralista, Juanma Lorente, "son varios los conceptos clave que debemos tener en cuenta".

Ahora bien, entender una nómina no siempre es tan sencillo. "Todos los días nos llegan casos", asegura el letrado, del bufete sevillano Morán & Ortiz Abogados. "Este, y el acoso laboral, son quizás los problemas más presentes". Al margen de la cantidad que se ingresa finalmente a la cuenta, hay datos esenciales - como la categoría profesional, la antigüedad, los complementos o las deducciones - que influyen directamente en los derechos laborales y el dinero que se cobra.

Saber interpretar esta información no solo ayuda a detectar errores frecuentes, sino también a evitar que estas irregularidades se traduzcan, mes a mes, en pérdidas económicas para el trabajador. A continuación, Juanma Lorente explica en declaraciones para el Diario de Sevilla cómo leer la nómina correctamente, sin pasar por alto ningún detalle importante.

¿Cómo leer la nómina? Un abogado explica los puntos clave

Lo primero es el encabezado. "Además de tu nombre, tus apellidos y los datos de la empresa, aquí vienen cosas tan importantes como la categoría o la antigüedad; dos datos en los que debemos fijarnos porque, dependiendo de ellos, se podrá cobrar más o menos", informa. "No es lo mismo ser auxiliar administrativo que administrativo; o ser ayudante de camarero que camarero". De la misma manera, "no es lo mismo estar en la empresa desde 2020 que desde 2025; sobre todo, a efectos de indemnización por despido; o si existe un plus de antigüedad".

Estos dos conceptos "van a definir todo lo que viene debajo", asegura el abogado. "El salario base depende de la categoría; y, en la mayoría de los convenios, los pluses se calculan en torno al salario base. Si este sube, se produce un efecto dominó y sube todo lo demás". Por ello, de acuerdo con Juanma Lorente, uno de los errores legales más frecuentes es el hecho de que "mucha gente no tiene la categoría que le corresponde o no le pagan por los pluses establecidos". Esto es, por ejemplo, en el caso de que exista un plus de nocturnidad, de transporte, de penosidad o por realizar trabajos en altura.

Conceptos que suman y conceptos que restan

Si bajamos un poco en la nómina, "estamos ya con los conceptos que suman o restan". Dentro de los que suman, explica el abogado, se encuentra como mínimo "el salario base y las horas extra, dependiendo de si se ha pactado que se cobren prorrateadas; es decir, un poquito cada mes; o en momentos concretos del año, normalmente en verano y en diciembre". En conjunto, esta cantidad debería dar como poco el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente se encuentra fijado en los 16.576 euros anuales.

Aquellos que lleguen a esta cifra tendrán que tributar por el IRPF, con un porcentaje que dependerá de las circunstancias personales de cada uno. "Varía, ya sea en el caso de tener hijos o cargas familiares... Ese porcentaje se ajusta a ti y se calcula respecto a la cantidad bruta", prosigue el abogado. "Por otro lado, deben venir las cotizaciones a la Seguridad Social, que figuran en el 99% de los contratos" y se desglosan en "conceptos concretos como 'desempleo', 'contingencias comunes'... para que sepas a dónde va cada partida".

Por lo tanto, de acuerdo con la explicación de Lorente, "hay que diferenciar dos magnitudes: el total devengado (la cantidad sumada antes de que entren en juego el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social); y el líquido a percibir (el dinero que tiene que entrar en la cuenta bancaria)".

¿Qué es el coste total de empresa?

Otra información valiosa que rara vez se tiene en cuenta es "el coste total de empresa". Figura abajo y es un dato que puede ayudar a un mejor entendimiento entre las compañías y sus trabajadores. En este sentido, es preciso recordar que la entidad en cuestión "paga por el empleado en líquido a percibir. Después, tiene que ingresar el porcentaje de IRPF que toque y las cotizaciones".

"Todo esto se le quita al trabajador de su nómina, pero lo tiene que entregar la empresa. Además, hay una cotización extra, que no se le quita al trabajador y ronda el 30% del total devengado, dependiendo de la actividad", recuerda Lorente. Una vez desglosado este punto, el resultado es el coste total de la empresa por tener al trabajador.

El pago de las horas extra, uno de los errores más comunes

Los errores legales en las nóminas son cada vez más frecuentes, especialmente en lo referente al pago de las horas extra. De acuerdo con el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores, el máximo permitido es de "ochenta al año" y, cada una de ellas, debe ser compensada según lo establecido por el convenio colectivo o el contrato. No obstante, "uno de los errores más comunes es pagar las horas extra con otro concepto", como puede ser "un plus de incentivo o plus voluntario", explica Lorente.

El problema es que, "a través de ese concepto se pone una cantidad a mano alzada, que esconde lo que en verdad se debería haber cobrado". Además, suele pasar desapercibido. "La gente ve que cobra más cuando hace horas extra, pero no se para a ver cuánto vale la hora extra". Por ello, es importante observar que se incluya el concepto como tal con el siguiente desglose: valor por hora y resultado total, en función de las que se haya realizado.