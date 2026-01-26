Por qué tu nómina es más baja en enero (y no es un error)

El mes de enero llega, por tercer año consecutivo, con una ligera bajada en las nóminas. Hablamos de una sorpresa desagradable para millones de trabajadores que, pese a las dudas que todavía suscita, no es un error. Se trata de ajustes habituales vinculados a impuestos y cotizaciones que entran en vigor con el inicio de 2026.

En concreto, la reducción salarial responde al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida incluída en el Real Decreto-Ley 2/2023. Esta iniciativa, enmarcada en la reforma de las pensiones, busca reforzar el fondo que las financia, a pesar de su impacto directo en el salario. En algunos casos, la bajada puede alcanzar hasta los 95 euros anuales.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): ¿cómo afecta a la nómina?

Desde que comenzó a aplicarse este impuesto, en 2023, los asalariados han perdido un 0,1% de su sueldo neto a percibir. Pero ¿cómo funciona exactamente? El MEI es una cotización adicional que todos los trabajadores y empresas aportan a la Seguridad Social con el único fin de reforzar la hucha de pensiones. Atendiendo al envejecimiento de la población, se busca garantizar el equilibrio entre las diferentes generaciones. Eso sí, no genera más derechos: aunque pagues más, no recibirás una pensión mayor en el futuro.

De acuerdo con el texto publicado en su momento por el Boletín Oficial del Estado (BOE), el MEI deberá repartirse entre las empresas y sus empleados. Así, durante el pasado ejercicio de 2025, se estableció en un 0,80% la subida de las cotizaciones por contingencias comunes; de los cuales, los empleadores asumieron el 0,67% y los trabajadores, el 0,13%.

Ahora, con la llegada de 2026, el impuesto vuelve a subir. El tipo aplicado será este año del 90% sobre la base de cotización. De esta cantidad, las empresas deberán abonar el 0,75% y el 0,15% corresponderá al ciudadano. Además, el descuento se aplicará de forma automática y figurará en la sección 'contingencias comunes - MEI' de la propia nómina. Por lo tanto, no será necesario hacer ningún trámite. Aunque la cifra parezca pequeña, implica una reducción real del salario neto, con un impacto de entre 1,8 y 3,7 euros mensuales, dependiendo de la cotización.

Un descuento progresivo hasta 2029

Según los cálculos del Ministeriod e Inclusión y Seguridad Social, los empleados con bases de cotización más elevadas podrían ver un descuento anual de hasta 95 euros. En el caso de los salarios más bajos, el impacto será menor, aunque igualmente visible. Asimismo, el porcentaje del MEI irá subiendo gradualmente cada año hasta alcanzar el 1,20% en 2029; cifra en la que se mantendrá hasta el año 2050.

De manera que, durante cada ejercicio, se irá observando un pequeño recorte adicional y, en el supuesto de los autónomos, sobre la cuota mensual. Al respecto, los expertos señalan que la medida afectará especialmente a aquellas personas con bases de cotización medias y altas, ya que el porcentaje deberá aplicarse directamente sobre esa cantidad.

Subida de las cotizaciones de bases máximas

Por otro lado, al MEI se une la subida de las cotizaciones de bases máximas, que supone un 3,9% adicional gracias a la llamada cuota de solidaridad. Este año, la cifra se sitúa entonces en los 5.101,2 euros (61.214,4 euros anuales), reduciendo la nómina de los trabajadores con sueldos más altos.