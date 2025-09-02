¿Merece la pena instalar placas solares en casa? Esto es lo que dicen los técnicos

En los últimos años, el interés por los paneles solares ha crecido exponencialmente, si bien es verdad que hace solo una década se trataba de una opción minoritaria. Por lo tanto, hablamos de una tendencia en auge a nivel industrial y doméstico. Según la compañía Alumbra Energía, "aunque tradicionalmente se concentraban en zonas de mayor exposición solar, ahora su adopción es generalizada en todo el país".

Teniendo esto en cuenta, son muchas las personas que se plantean dar el paso, preguntándose si vale la pena instalar placas solares en casa. No hay una respuesta concreta, ya que depende de diversos factores. Sin embargo, el notable aumento responde a una creciente conciencia ambiental; así como también a la combinación de avances tecnológicos, incentivos gubernamentaes y el inevitable interés por reducir la factura eléctrica.

¿Merece la pena instalar paneles solares?

No cabe duda de que la instalación de paneles solares cuenta con una serie de ventajas dignas de consideración. Entre ellas, la mínima emisión de gases contaminantes y el aprovechamiento de un recurso inagotable: la luz del sol. Asimismo, desde Auto Solar informan de que, "en un plazo de cuatro a siete años", es posible "recuperar la inversión inicial". En cualquier caso, la rentabilidad iría más allá al "conseguir un gran ahorro en la factura de la luz y aumentar el valor de la vivienda".

Sea como sea, la compañía advierte de la necesidad de estudiar cada caso por separado, puesto que su conveniencia depende de diversos factores, como el consumo energético del hogar, la ubicación, la financiación y los posibles beneficios fiscales que ayuden a amortizar la instalación de los paneles.

Cada vez más familias analizan esta posibilidad y no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Si bien es verdad que se trata de una solución de gran alcance en un mundo donde la conciencia ambiental se cruza con la necesidad de ahorro económico, "el clima, la orientación, el tamaño, el tipo y la calidad de las placas, las ayudas y las normativas vigentes" determinan su viabilidad, según explican los expertos de Sostenibilidad para los Negocios. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta?

El consumo energético del hogar , como primer paso para valorar si es una inversión inteligente.

, como primer paso para valorar si es una inversión inteligente. La tarifa eléctrica del lugar . Si es muy elevada, la instalación de placas solares puede disminuir los costes.

. Si es muy elevada, la instalación de placas solares puede disminuir los costes. Programas de incentivos y subvenciones para la instalación de sistemas solares.

para la instalación de sistemas solares. La ubicación . Es decir, las horas de luz solar en un determinado lugar podría ser un factor decisivo.

. Es decir, las horas de luz solar en un determinado lugar podría ser un factor decisivo. "Con los avances constantes en la tecnología solar, se han vuelto más eficientes y asequibles. Si bien la inversión inicial puede ser un obstáculo, la mejora continua hace que la instalación de placas solares sea cada vez más atractiva".

Cinco casos en los que no es conveniente esta práctica

Ahora bien, hay situaciones en las que no es conveniente proceder a la instalación de placas fotovoltaicas y así lo explica el Experto en Energía Solar y Formación Técnica, Borja Pérez. A través del canal de YouTube de Academia Energía Solar enumera los casos en los que es mejor descartar esta posibilidad: