¿Cuántas veces has deseado poder sumar horas al día, días a la semana y meses a los años para hacer esas cosas que realmente te gustan? Compartir más horas con los amigos, con la familia y, además, hacerlo sin prisa. ¡Muchas veces! Yo aún no he conseguido saber cómo hacerlo más allá de intentar ajustar la agenda dejando atrás cosas por realizar. Pero ¿y si al menos pudiéramos añadir un mes más a nuestra vida financiera?

Imagina que pudiéramos dibujar un mes más en nuestro calendario financiero, ese donde planificamos nuestro ahorro para conseguir cumplir los sueños que nos proponemos a lo largo de nuestra vida. Es lo que yo llamo el mes número 13, ese mes que nos servirá para proteger el ahorro y nuestras metas y objetivos de aquello sobre lo que no tenemos capacidad de decisión: una enfermedad, un accidente o incluso la muerte.

Proteger nuestros ahorros, nuestros planes más allá de nosotros mismos, es posible con una buena cobertura de protección, con un buen seguro que proteja lo que más queremos, aunque nosotros ya no estemos. Si los ingresos bajan o incluso desaparecen porque una enfermedad o accidente lo impiden, no podemos permitir que esto afecte a aquellos objetivos clave de nuestra planificación financiera como la universidad de nuestros hijos, a nuestra tranquilidad económica en el momento de la jubilación o a ese viaje alrededor del mundo que nos daría la vida.

He comentado en otras ocasiones la importancia de una planificación financiera para sacar el máximo rendimiento a los ahorros. Pero no hay ahorros si se cortan los ingresos. Por tanto, es preciso garantizar que el dinero fluya, aunque estemos pasando un bache. Los seguros impregnan nuestra vida: los tenemos para la casa, el coche, incluso en la hipoteca, para que nuestra familia siga en la vivienda si nos pasa algo. Entonces, si aseguramos nuestras propiedades, ¿no sería lógico asegurar nuestros ingresos?

El mes número 13 es idóneo para analizar cuántos seguros pagamos y para qué y decidir si la situación es la más correcta desde el punto de vista financiero y de protección. El mercado del seguro se ha sofisticado mucho y ofrece muchas alternativas; por tanto, debemos analizar si, en vez de tener tantos seguros de cosas, no sería más correcto asegurarnos a nosotros mismos, a nuestra salud, nuestra vida o nuestros ingresos, en caso de ser autónomos. Se trata, pues, de un mundo cada vez más complejo, por lo que conviene apoyarse en asesores financieros que sepan incorporar esta cobertura en nuestra estrategia financiera. ¡Protege tu vida, protege tus ahorros y tus sueños con un buen seguro que pagues en tu mes número 13, ese que te da buena suerte defendiendo lo que más quieres!